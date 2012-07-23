前奥运冠军克鲁夫特无缘伦敦争金

路透赫尔辛基7月22日电---前奥运会女子七项全能冠军卡罗丽娜·克鲁夫特（Carolina Kluft）的教练说，克鲁夫特在周日遭遇肌腱拉伤，无法参加伦敦奥运会。

今年29岁的克鲁夫特在芬兰库奥尔塔内比赛时受伤，她曾在女子七项全能项目上创造了辉煌的成绩，之後转战跳远项目。

“对於卡罗来说，不会再有奥运会了，”Oscar GideWall在接受瑞典广播电台采访时说，“尽管她感觉小腿有些疼痛，退赛并不是这个原因，而是她没感觉到、却已持续了数年的肌腱伤势导致退赛。”

克鲁夫特在周日的比赛中，只完成了第一跳就退出了比赛。

克鲁夫特是2004年雅典奥运会女子七项全能比赛的金牌得主，她在近几个赛季以来一直受到伤病的折磨，克鲁夫特说她打算在本赛季结束後退役。

克鲁夫特同时是2003年、2005年和2007年世锦赛女子七项全能冠军。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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