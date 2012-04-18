伊辛巴耶娃计划两年内退役

撑杆跳女皇伊辛巴耶娃称，迫于巨大训练压力，她将於两年内退役。这位29岁的俄罗斯名将对Laureus网站表示：“在赛场上，我总会想，天呀，这麽容易。为什麽不能一直这样呢。但是下了领奖台，我又会觉得‘训练太累了，我受不了。’”她将在今年伦敦奥运会上冲击三连冠。路透