伊辛巴耶娃剑指里约夺回金牌

路透伦敦8月8日电---俄罗斯女子撑杆跳高名将伊辛巴耶娃(Yelena Isinbayeva)在伦敦仅获得一枚铜牌，她将继续参加2016年里约热内卢奥运会为金牌而战。

“我决定了要参加2016年里约热内卢奥运会，”伊辛巴耶娃周赛对路透社记者说，她在北京奥运会上打破世界纪录获得金牌，而在伦敦奥运会周日那个下雨阴冷的晚上进行的女子撑杆跳高决赛中，她看起来完全不在状态。

“我将继续征战将在莫斯科举行的2013年田径锦标赛。然後我将休息一段时间，我还不知道这个时间有多长，但是在那之後我将返回赛场为里约热内卢奥运会上夺回金牌做准备，”这位30岁的老将说。

这位世界纪录保持者之前曾表示将在2013年莫斯科世锦赛之後退役。但是伊辛巴耶娃在本周表示，她并不想带着一枚铜牌结束职业生涯，所以才考虑继续参加里约热内卢奥运会。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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