博尔特与菲尔普斯英雄相惜

路透伦敦8月6日电---菲尔普斯(Michael Phelps)和博尔特(Usain Bolt)将会因为他们在北京奥运会和伦敦奥运会上激动人心的表演而被永久地联系在一起。这两位打破世界纪录的游泳和短跑运动员都不吝啬对彼此的称赞。

博尔特观看了菲尔普斯的最後的比赛，菲尔普斯以18枚奥运金牌，以及无法匹敌的奖牌总数结束了他传奇般的职业生涯。

“菲尔普斯，他的金牌，那可是好多金牌啊。”博尔特说。

当博尔特出现在聚光灯下，以9秒63的惊人速度成功卫冕100米冠军，菲尔普斯一直守在电视机前，被牙买加人的力量和速度完全迷倒。

“他太让人吃惊了。不夸张的讲，他是世界上跑得最快的人。”菲尔普斯周一对记者讲。

“短距离项目观赏性很强，就像泳池中50米和100米自由泳总是最好看的比赛。”

菲尔普斯周六结束了最後一场比赛後已经退役，现在是一个所有比赛都看的贪婪的观众，但是他说他还是最喜欢看博尔特的比赛。

“看着这些运动员10秒以内跑完100米的距离，实在太震撼人心了。”

“看着尤塞恩跑步很有趣。他的姓Bolt是闪电的意思，对他来讲这个姓太完美了。”(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。