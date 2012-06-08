罗伯斯：比赛第一 友谊第二

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透哈瓦那6月7日电(记者 Nelson Acosta)---男子110米栏世界纪录保持者罗伯斯在伦敦奥运会时不想与中国朋友刘翔接触，罗伯斯期待的是成为第三位在项目蝉联奥运冠军的男选手。
“在场下我们是朋友，但谈到比赛，我需要胜利，永远是一场战争，”微小的罗伯斯接受路透采访时说。
“但凭借稳定的发挥和优秀的体育风尚，无论在哪里比赛，刘翔都是一位令人值得尊敬的对手，”罗伯斯补充说。
有了去年大邱世锦赛的痛苦经历後，罗伯斯不想在比赛中与刘翔有“亲密接触”，当时罗伯斯甩手打到刘翔，虽然以第一名身份冲过重点，但被判阻碍刘翔而被取消成绩。
如果罗伯斯在伦敦夺冠，将成为第三位蝉联男子110米栏奥运冠军的选手，前两位分别是美国选手Lee Calhoun(1956年悉尼和1960年罗马奥运会两次夺冠)和金多姆(1984年洛杉矶和1988年汉城奥运会两次夺冠)。
“我最大的敌人是自己。如果我状态好，对手对我的忌惮，会多过我对他们的忌惮，”罗伯斯说。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。