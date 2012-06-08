罗伯斯：比赛第一 友谊第二

路透哈瓦那6月7日电(记者 Nelson Acosta)---男子110米栏世界纪录保持者罗伯斯在伦敦奥运会时不想与中国朋友刘翔接触，罗伯斯期待的是成为第三位在项目蝉联奥运冠军的男选手。

“在场下我们是朋友，但谈到比赛，我需要胜利，永远是一场战争，”微小的罗伯斯接受路透采访时说。

“但凭借稳定的发挥和优秀的体育风尚，无论在哪里比赛，刘翔都是一位令人值得尊敬的对手，”罗伯斯补充说。

有了去年大邱世锦赛的痛苦经历後，罗伯斯不想在比赛中与刘翔有“亲密接触”，当时罗伯斯甩手打到刘翔，虽然以第一名身份冲过重点，但被判阻碍刘翔而被取消成绩。

如果罗伯斯在伦敦夺冠，将成为第三位蝉联男子110米栏奥运冠军的选手，前两位分别是美国选手Lee Calhoun(1956年悉尼和1960年罗马奥运会两次夺冠)和金多姆(1984年洛杉矶和1988年汉城奥运会两次夺冠)。

“我最大的敌人是自己。如果我状态好，对手对我的忌惮，会多过我对他们的忌惮，”罗伯斯说。（完）

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