版本:
中国
奥运新闻 | 2016年 8月 19日 星期五 06:08 BJT

UPDATE 1-Olympics-Athletics-Women's 4 x 100m relay round 1 results

Aug 18 (Gracenote) - Olympic athletics women's 4 x 100m relay round 1 results in Rio de Janeiro on Thursday. 
Heat 3
1.  U.S. (U.S.)
Tianna Bartoletta/Allyson Felix/English Gardner/Morolake Akinosun                                  41.77 seconds 
Heat 2
1.  Germany (Germany)
Tatjana Pinto/Lisa Mayer/Gina Lueckenkemper/Rebekka Haase                                    42.18 Q       
2.  Nigeria (Nigeria)
Gloria Asumnu/Blessing Okagbare/Jennifer Madu/Agnes Osazuwa                                  42.55 Q       
3.  Trinidad & Tobago (Trinidad and Tobago)
Semoy Hackett/Michelle-Lee Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Khalifa St.Fort 42.62 Q       
4.  France (France)
Floriane Gnafoua/Celine Distel-Bonnet/Jennifer Galais/Stella Akakpo                            43.07         
5.  Switzerland (Switzerland)
Ajla Del Ponte/Sara Atcho/Ellen Sprunger/Salome Kora                                 43.12         
.   Brazil (Brazil)
Bruna Farias/Franciela Krasucki/Kauiza Venancio/Rosangela Santos                               DSQ           
.   Kazakhstan (Kazakhstan)
Rima Kashafutdinova/Viktoriya Zyabkina/Yuliya Rakhmanova/Olga Safronova                DSQ           
Heat 1
1.  Jamaica (Jamaica)
Simone Facey/Shashalee Forbes/Veronica Campbell-Brown/Shelly-Ann Fraser-Pryce                41.79 Q       
2.  Britain (Britain)
Asha Philip/Desiree Henry/Dina Asher-Smith/Darryl Neita                                      41.93 Q       
3.  Ukraine (Ukraine)
Olesya Povh/Nataliya Pohrebnyak/Mariya Ryemyen/Elyzaveta Bryzgina                            42.49 Q       
4.  Canada (Canada)
Farah Jacques/Crystal Emmanuel/Phylicia George/Khamica Bingham                                 42.70         
5.  China (China)
Yuan Qiqi/Wei Yongli/Ge Manqi/Liang Xiaojing                                                     42.70         
6.  Netherlands (Netherlands)
Jamile Samuel/Dafne Schippers/Tessa van Schagen/Naomi Sedney                         42.88         
7.  Poland (Poland)
Ewa Swoboda/Marika Popowicz-Drapala/Klaudia Konopko/Anna Kielbasinska                          43.33         
8.  Ghana (Ghana)
Flings Owusu-Agyapong/Gemma Acheampong/Beatrice Gyaman/Janet Amponsah                            43.37         
Qualified for Next Round
1.  U.S.
Tianna Bartoletta/Allyson Felix/English Gardner/Morolake Akinosun                   41.77 seconds 
2.  Jamaica
Simone Facey/Shashalee Forbes/Veronica Campbell-Brown/Shelly-Ann Fraser-Pryce    41.79         
3.  Britain
Asha Philip/Desiree Henry/Dina Asher-Smith/Darryl Neita                          41.93         
4.  Germany
Tatjana Pinto/Lisa Mayer/Gina Lueckenkemper/Rebekka Haase                        42.18         
5.  Ukraine
Olesya Povh/Nataliya Pohrebnyak/Mariya Ryemyen/Elyzaveta Bryzgina                42.49         
6.  Nigeria
Gloria Asumnu/Blessing Okagbare/Jennifer Madu/Agnes Osazuwa                      42.55         
7.  Trinidad & Tobago
Semoy Hackett/Michelle-Lee Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Khalifa St.Fort 42.62         
8.  Canada
Farah Jacques/Crystal Emmanuel/Phylicia George/Khamica Bingham                    42.70

更多 奥运新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐