UPDATE 1-Olympics-Athletics-Women's 4 x 100m relay round 1 results

Aug 18 (Gracenote) - Olympic athletics women's 4 x 100m relay round 1 results in Rio de Janeiro on Thursday.
Heat 3
1. U.S. (U.S.)
Tianna Bartoletta/Allyson Felix/English Gardner/Morolake Akinosun 41.77 seconds
Heat 2
1. Germany (Germany)
Tatjana Pinto/Lisa Mayer/Gina Lueckenkemper/Rebekka Haase 42.18 Q
2. Nigeria (Nigeria)
Gloria Asumnu/Blessing Okagbare/Jennifer Madu/Agnes Osazuwa 42.55 Q
3. Trinidad & Tobago (Trinidad and Tobago)
Semoy Hackett/Michelle-Lee Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Khalifa St.Fort 42.62 Q
4. France (France)
Floriane Gnafoua/Celine Distel-Bonnet/Jennifer Galais/Stella Akakpo 43.07
5. Switzerland (Switzerland)
Ajla Del Ponte/Sara Atcho/Ellen Sprunger/Salome Kora 43.12
. Brazil (Brazil)
Bruna Farias/Franciela Krasucki/Kauiza Venancio/Rosangela Santos DSQ
. Kazakhstan (Kazakhstan)
Rima Kashafutdinova/Viktoriya Zyabkina/Yuliya Rakhmanova/Olga Safronova DSQ
Heat 1
1. Jamaica (Jamaica)
Simone Facey/Shashalee Forbes/Veronica Campbell-Brown/Shelly-Ann Fraser-Pryce 41.79 Q
2. Britain (Britain)
Asha Philip/Desiree Henry/Dina Asher-Smith/Darryl Neita 41.93 Q
3. Ukraine (Ukraine)
Olesya Povh/Nataliya Pohrebnyak/Mariya Ryemyen/Elyzaveta Bryzgina 42.49 Q
4. Canada (Canada)
Farah Jacques/Crystal Emmanuel/Phylicia George/Khamica Bingham 42.70
5. China (China)
Yuan Qiqi/Wei Yongli/Ge Manqi/Liang Xiaojing 42.70
6. Netherlands (Netherlands)
Jamile Samuel/Dafne Schippers/Tessa van Schagen/Naomi Sedney 42.88
7. Poland (Poland)
Ewa Swoboda/Marika Popowicz-Drapala/Klaudia Konopko/Anna Kielbasinska 43.33
8. Ghana (Ghana)
Flings Owusu-Agyapong/Gemma Acheampong/Beatrice Gyaman/Janet Amponsah 43.37
Qualified for Next Round
1. U.S.
Tianna Bartoletta/Allyson Felix/English Gardner/Morolake Akinosun 41.77 seconds
2. Jamaica
Simone Facey/Shashalee Forbes/Veronica Campbell-Brown/Shelly-Ann Fraser-Pryce 41.79
3. Britain
Asha Philip/Desiree Henry/Dina Asher-Smith/Darryl Neita 41.93
4. Germany
Tatjana Pinto/Lisa Mayer/Gina Lueckenkemper/Rebekka Haase 42.18
5. Ukraine
Olesya Povh/Nataliya Pohrebnyak/Mariya Ryemyen/Elyzaveta Bryzgina 42.49
6. Nigeria
Gloria Asumnu/Blessing Okagbare/Jennifer Madu/Agnes Osazuwa 42.55
7. Trinidad & Tobago
Semoy Hackett/Michelle-Lee Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Khalifa St.Fort 42.62
8. Canada
Farah Jacques/Crystal Emmanuel/Phylicia George/Khamica Bingham 42.70