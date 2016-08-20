Olympics-Athletics-Women's 4 x 400m relay round 1 results

Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics women's 4 x 400m relay round 1 results in Rio de Janeiro on Friday.
Heat 2
1. Jamaica (Jamaica)
Christine Day/Anneisha McLaughlin-Whilby/Chris-Ann Gordon/Novlene Williams-Mills 3 minutes 22.38 seconds Q
2. Britain (Britain)
Emily Diamond/Anyika Onuora/Kelly Massey/Christine Ohuruogu 3:24.81 Q
3. Canada (Canada)
Carline Muir/Alicia Brown/Noelle Montcalm/Sage Watson 3:24.94 Q
4. Italy (Italy)
Maria Benedicta Chigbolu/Maria Enrica Spacca/Ayomide Folorunso/Libania Grenot 3:25.16
5. Germany (Germany)
Laura Mueller/Friederike Moehlenkamp/Lara Hoffmann/Ruth Sophia Spelmeyer 3:26.02
6. Bahamas (Bahamas)
Lanece Clarke/Anthonique Strachan/Carmiesha Cox/Christine Amertil 3:26.36
7. India (India)
Nirmala Sheoran/Tintu Luka/Poovamma Raju Machettira/Anilda Thomas 3:29.53
8. Cuba (Cuba)
Lisneidy Veitia/Gilda Casanova/Roxana Gomez/Daisurami Bonne 3:30.11
Heat 1
1. U.S. (U.S.)
Courtney Okolo/Taylor Ellis-Watson/Francena McCorory/Phyllis Francis 3:21.42 Q
2. Ukraine (Ukraine)
Alina Lohvynenko/Olha Bibik/Tetiana Melnyk/Olha Zemlyak 3:24.54 Q
3. Poland (Poland)
Malgorzata Holub/Patrycja Wyciszkiewicz/Iga Baumgart/Justyna Swiety 3:25.34 Q
4. Australia (Australia)
Jessica Thornton/Anneliese Rubie/Caitlin Jones/Morgan Mitchell 3:25.71
5. France (France)
Phara Anacharsis/Brigitte Ntiamoah/Marie Gayot/Floria Guei 3:26.18
6. Netherlands (Netherlands)
Madiea Ghafoor/Lisanne de Witte/Nicky van Leuveren/Laura de Witte 3:26.98
7. Romania (Romania)
Adelina Pastor/Anamaria Ionita/Andrea Miklos/Bianca Razor 3:29.87
8. Brazil (Brazil)
Joelma Sousa/Geisa Aparecida Coutinho/Leticia De Souza/Jailma de Lima 3:30.27
Qualified for Next Round
1. U.S.
Courtney Okolo/Taylor Ellis-Watson/Francena McCorory/Phyllis Francis 3 minutes 21.42 seconds
2. Jamaica
Christine Day/Anneisha McLaughlin-Whilby/Chris-Ann Gordon/Novlene Williams-Mills 3:22.38
3. Ukraine
Alina Lohvynenko/Olha Bibik/Tetiana Melnyk/Olha Zemlyak 3:24.54
4. Britain
Emily Diamond/Anyika Onuora/Kelly Massey/Christine Ohuruogu 3:24.81
5. Canada
Carline Muir/Alicia Brown/Noelle Montcalm/Sage Watson 3:24.94
6. Italy
Maria Benedicta Chigbolu/Maria Enrica Spacca/Ayomide Folorunso/Libania Grenot 3:25.16
7. Poland
Malgorzata Holub/Patrycja Wyciszkiewicz/Iga Baumgart/Justyna Swiety 3:25.34
8. Australia
Jessica Thornton/Anneliese Rubie/Caitlin Jones/Morgan Mitchell 3:25.71