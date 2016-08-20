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奥运新闻 | 2016年 8月 20日 星期六 08:09 BJT

Olympics-Athletics-Women's 4 x 400m relay round 1 results

Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics women's 4 x 400m relay round 1 results in Rio de Janeiro on Friday. 
Heat 2
1.  Jamaica (Jamaica)
Christine Day/Anneisha McLaughlin-Whilby/Chris-Ann Gordon/Novlene Williams-Mills 3 minutes 22.38 seconds Q 
2.  Britain (Britain)
Emily Diamond/Anyika Onuora/Kelly Massey/Christine Ohuruogu                      3:24.81 Q                 
3.  Canada (Canada)
Carline Muir/Alicia Brown/Noelle Montcalm/Sage Watson                              3:24.94 Q                 
4.  Italy (Italy)
Maria Benedicta Chigbolu/Maria Enrica Spacca/Ayomide Folorunso/Libania Grenot        3:25.16                   
5.  Germany (Germany)
Laura Mueller/Friederike Moehlenkamp/Lara Hoffmann/Ruth Sophia Spelmeyer         3:26.02                   
6.  Bahamas (Bahamas)
Lanece Clarke/Anthonique Strachan/Carmiesha Cox/Christine Amertil                3:26.36                   
7.  India (India)
Nirmala Sheoran/Tintu Luka/Poovamma Raju Machettira/Anilda Thomas                    3:29.53                   
8.  Cuba (Cuba)
Lisneidy Veitia/Gilda Casanova/Roxana Gomez/Daisurami Bonne                            3:30.11                   
Heat 1
1.  U.S. (U.S.)
Courtney Okolo/Taylor Ellis-Watson/Francena McCorory/Phyllis Francis                   3:21.42 Q                 
2.  Ukraine (Ukraine)
Alina Lohvynenko/Olha Bibik/Tetiana Melnyk/Olha Zemlyak                          3:24.54 Q                 
3.  Poland (Poland)
Malgorzata Holub/Patrycja Wyciszkiewicz/Iga Baumgart/Justyna Swiety                3:25.34 Q                 
4.  Australia (Australia)
Jessica Thornton/Anneliese Rubie/Caitlin Jones/Morgan Mitchell               3:25.71                   
5.  France (France)
Phara Anacharsis/Brigitte Ntiamoah/Marie Gayot/Floria Guei                         3:26.18                   
6.  Netherlands (Netherlands)
Madiea Ghafoor/Lisanne de Witte/Nicky van Leuveren/Laura de Witte        3:26.98                   
7.  Romania (Romania)
Adelina Pastor/Anamaria Ionita/Andrea Miklos/Bianca Razor                        3:29.87                   
8.  Brazil (Brazil)
Joelma Sousa/Geisa Aparecida Coutinho/Leticia De Souza/Jailma de Lima              3:30.27                   
Qualified for Next Round
1.  U.S.
Courtney Okolo/Taylor Ellis-Watson/Francena McCorory/Phyllis Francis                3 minutes 21.42 seconds 
2.  Jamaica
Christine Day/Anneisha McLaughlin-Whilby/Chris-Ann Gordon/Novlene Williams-Mills 3:22.38                 
3.  Ukraine
Alina Lohvynenko/Olha Bibik/Tetiana Melnyk/Olha Zemlyak                          3:24.54                 
4.  Britain
Emily Diamond/Anyika Onuora/Kelly Massey/Christine Ohuruogu                      3:24.81                 
5.  Canada
Carline Muir/Alicia Brown/Noelle Montcalm/Sage Watson                             3:24.94                 
6.  Italy
Maria Benedicta Chigbolu/Maria Enrica Spacca/Ayomide Folorunso/Libania Grenot      3:25.16                 
7.  Poland
Malgorzata Holub/Patrycja Wyciszkiewicz/Iga Baumgart/Justyna Swiety               3:25.34                 
8.  Australia
Jessica Thornton/Anneliese Rubie/Caitlin Jones/Morgan Mitchell                 3:25.71

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