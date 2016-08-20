Olympics-Athletics-Women's 5000m final results

Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics women's 5000m final result in Rio de Janeiro on Friday.
1. Vivian Jepkemoi Cheruiyot (Kenya) 14 minutes 26.17 seconds
2. Hellen Onsando Obiri (Kenya) 14:29.77
3. Almaz Ayana (Ethiopia) 14:33.59
4. Mercy Cherono (Kenya) 14:42.89
5. Senbere Teferi (Ethiopia) 14:43.75
6. Yasemin Can (Turkey) 14:56.96
7. Karoline Bjerkeli Grovdal (Norway) 14:57.53
8. Susan Kuijken (Netherlands) 15:00.69
9. Eloise Wellings (Australia) 15:01.59
10. Madeline Hills (Australia) 15:04.05
11. Shelby Houlihan (U.S.) 15:08.89
12. Genevieve LaCaze (Australia) 15:10.35
13. Eilish McColgan (Britain) 15:12.09
14. Ababel Yeshaneh Birhane (Ethiopia) 15:18.26
15. Miyuki Uehara (Japan) 15:34.97
16. Jennifer Wenth (Austria) 15:56.11
17. Nikki Hamblin (New Zealand) 16:14.24
. Abbey D'Agostino (U.S.) DNS