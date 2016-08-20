Olympics-Athletics-Women's 4 x 100m relay final results

Aug 19 (Gracenote) - Olympic athletics women's 4 x 100m relay final result in Rio de Janeiro on Friday.
1. U.S. (U.S.)
Tianna Bartoletta/Allyson Felix/English Gardner/Tori Bowie 41.01 seconds
2. Jamaica (Jamaica)
Christania Williams/Elaine Thompson/Veronica Campbell-Brown/Shelly-Ann Fraser-Pryce 41.36
3. Britain (Britain)
Asha Philip/Desiree Henry/Dina Asher-Smith/Darryl Neita 41.77
4. Germany (Germany)
Tatjana Pinto/Lisa Mayer/Gina Lueckenkemper/Rebekka Haase 42.10
5. Trinidad & Tobago (Trinidad and Tobago)
Semoy Hackett/Michelle-Lee Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Khalifa St.Fort 42.12
6. Ukraine (Ukraine)
Olesya Povh/Nataliya Pohrebnyak/Mariya Ryemyen/Elyzaveta Bryzgina 42.36
7. Canada (Canada)
Farah Jacques/Crystal Emmanuel/Phylicia George/Khamica Bingham 43.15
8. Nigeria (Nigeria)
Gloria Asumnu/Blessing Okagbare/Jennifer Madu/Agnes Osazuwa 43.21