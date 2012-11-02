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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 2日 星期五 12:39 BJT

澳大利亚或要求该国奥运运动员签署免禁药声明

澳大利亚奥委会(AOC)主席约翰·科茨周五呼吁，应要求所有澳洲运动员、教练员和体育官员在参加奥运会前必须签署声明，以保证自己从未使用过违禁方式来提高成绩。科茨称，“如果他们不签署声明，将不会入选参赛。我不想让澳洲体坛沦落成自行车坛那样。”科茨将於本月将此提案提交至AOC董事会。路透

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