韩国羽协减轻对奥运选手处罚

韩国羽协调整了对在伦敦奥运会上消极比赛的四名球员及教练员的处罚。先前被剥夺终身执教资格的羽球队主教练成汉国及女双教练金文秀被改为禁止执教两年，四名球员由两年禁赛减为半年。这一改判是在四名球员对处罚结果进行申诉後作出的，而主教练成汉国并未对原判罚提出异议。