李宗伟的身体状况：马来西亚的“国家机密”

路透伦敦7月24日电（记者 Ian Ransom）---据马来西亚奥运会代表团团长透露，奥运会羽毛球银牌得主李宗伟的健康状况已经是一则“国家机密”，在伦敦奥运会开赛前都只能讳莫如深。

作为奥运男单头号种子选手的李宗伟，也是马来西亚赢得首枚奥运金牌的希望所在。自从五月在汤姆斯杯赛上脚踝受伤後，他一直在不断地与伤病抗争，争取在7月28日到8月5日的温布利体育馆（Wembley Arena）比赛中调整到巅峰状态。

“他到伦敦了。我不能告诉你他的具体状况，但是他确实已经到这里了，”马来西亚奥运代表团团长Tun Ahmad Sarji在奥林匹克公园的采访中告诉路透记者。

“我认为他（的健康）是一则马来西亚的国家机密……每个国家都该保护自己的机密，不是么？”

马来西亚在奥运会历史上赢得的奖牌全部是来自於羽毛球项目，前世界排名第一的李宗伟在北京奥运会打入了决赛，却惨败给了中国选手林丹。

在一个月前的记者通风会上，李宗伟说自己的脚踝康复了“70%”。他在周六将在温布利体育馆出战首轮比赛。

最後一次参加奥运会的李宗伟将在首轮对阵芬兰选手朗为乐（Ville Lang）。之後的16强赛中他将遭遇印度尼西亚选手、世界排名第六的西蒙·桑托索（Simon Santoso）。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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