羽毛球抽签揭晓 林丹早早遇陶菲克

路透伦敦7月23日电（记者 Ian Ransom）---伦敦奥运会羽毛球赛事抽签揭晓，中国奥运冠军林丹与劲敌陶菲克（Taufik Hidayat）狭路相逢。

被国内粉丝爱称为“超级丹”的林丹，首轮与名不见经传的爱尔兰选手埃文斯（Scott Evans）相遇。之後他将很可能与陶菲克在16强比赛中遭遇，而後者曾经在2004雅典奥运会上为印度尼西亚夺得男单金牌。

过去10年中的一段时期，林丹和陶菲克曾展开对世界第一男单高手宝座的激烈争夺。在场上激烈争斗的同时，场下还多次斗嘴。

30岁的陶菲克曾经在2005年世锦赛和2006卡塔尔亚运会上击败了现年29岁的林丹而夺冠。但是因持续的发烧，他在北京奥运会男单第二轮即爆冷出局，错过了与林丹交锋的机会。

陶菲克在伦敦奥运首轮小组赛中需要先扫清西班牙选手Pablo Abian和捷克对手库伯卡（Petr Koukal），才能与林丹展开交锋。

上届奥运亚军、本届奥运男单头号种子选手李宗伟（Lee Chong Wei）首轮对战芬兰选手、世界排名45的朗为乐（Ville Lang）。之後的16强赛中他将遭遇印度尼西亚选手、世界排名第六的西蒙·桑托索（Simon Santoso）。

在北京奥运会男单决赛中惨败给林丹的李宗伟，正在与时间赛跑。在5月的汤姆斯杯比赛中脚踝受伤之後，他需要赶在奥运比赛前完全康复。

丹麦老将、前世界排名第一的盖德（Peter Gade）首轮将与世界排名第57岁的葡萄牙选手马丁斯（Pedro Martins）对阵。继同胞拉尔森（Poul-Erik Hoyer Larsen）赢得1996亚特兰大奥运会男单金牌之後，盖德希望成为首位获得羽毛球金牌的非亚洲选手。

在女子组的抽签中，加拿大的李文珊（Michelle Li）被扔进了死亡之组。与她首轮对阵的是女单世界冠军、中国选手王仪涵。

奥运女单金牌可能会在世界排名第一的王仪涵与同胞汪鑫和李雪瑞内部产生，不过来自印度的4号种子选手内瓦尔（Saina Nehwal）可能会破坏中国的如意算盘。

现年22岁的内瓦尔肩负着为印度获得第一枚奥运羽毛球奖牌的希望。她必须在首轮的小组赛中战胜世界排名65的瑞士选手Sabrina Jaquet和比利时选手谭莲妮（Lianne Tan），才能在16强赛中与世界排名20的荷兰女选手姚洁（Yao Jie）对决。

中国的世界男子双打冠军搭档蔡赟和傅海峰打进男双四分之一决赛不成问题，他们的同胞、女双搭档王晓理和于洋也不会有任何麻烦。

然而，英国的非种子选手阿德考克（Chris Adcock）和班克尔（Imogen Bankier）将在混双比赛中面临严峻的考验。他们与中国选手张楠和赵芸蕾分在了一组。後者去年在温布利举办的世锦赛决赛上曾经击败了这对本土组合。（完）

编译： 林秀峰 发稿：王燕焜

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