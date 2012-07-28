羽球名将李宗伟脚踝伤愈90%

路透伦敦7月26日电---马来西亚羽毛名将李宗伟是中国男子羽毛球单打夺冠少有的真正威胁之一，他自脚踝严重扭伤以来一直在努力进行身体恢复，为伦敦奥运会的第一轮比赛做准备。

“我还没有百分百痊愈，我感觉我训练的越来越好，现在已经接近90%痊愈了。”前世界排名第一的李宗伟在温布利体育馆说，“我知道有很大压力，但是现在由於我的脚伤，我感觉压力小一些。”

“但是这是我参加的第三届奥运会也是最後一届，所以这块金牌对我自己和我的运动生涯来说还是非常重要的。”

马来西亚获得的所有奥运奖牌都是在羽毛球项目上产生的，他们把第一块奥运金牌的希望寄托在参加伦敦奥运会的羽毛球队上。

李宗伟在北京奥运会以头号种子身份打进男单决赛时，人们看到了马来西亚夺首金的希望，但是李宗伟却败给了中国选手林丹，仅获得了银牌。

李宗伟仍是马来西亚夺金的最大希望，但在五月份的汤姆斯杯比赛中李宗伟因脚踝受伤而被迫休战数周，这给他征战奥运会带来了挫折。

林丹及其队友都是李宗伟夺金的主要对手，包括世界排名第三的谌龙和第四的陈金。

尽管在李宗伟的运动生涯中曾常年排名世界第一，29岁的李宗伟从未夺得奥运会、世锦赛和亚运会冠军，这一直是他履历上的遗憾。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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