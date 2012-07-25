美国男篮“梦10”热身赛胜西班牙

路透西班牙巴塞罗那7月24日电（记者 Larry Fine）---西班牙周二最在与美国队的热身赛中虽然占得先机，但是投篮精准的安东尼（Carmelo Anthony）和“皇帝”詹姆斯（LeBron James）实现逆转吗，100比78取得胜利。这场比赛被看作是奥运会男篮决赛的提前上演。

“我们对胜利的结果非常满意，并且我们清楚的知道西班牙队是一支多么杰出的队伍，”美国队教练沙舍夫斯基（Mike Krzyzewski）如是说。如今，在奥运卫冕之路开始之前，美国队已经赢得了所有的五场热身比赛。

在2008北京奥运会男篮决赛上，美国队击败西班牙队夺冠。但本届奥运开战之前，美国队中多名高大球员受伤退出，令外界担心其怎麽面对身高占优的西班牙队。

在周二的比赛中，西班牙队在第一节利用身高优势抢占先机，伊巴卡（Serge Ibaka）和加索尔（Pau Gasol）在三秒区内完全占据了优势。

主队连得10分，以10-3的开局领先，使得圣约迪体育馆（Palau Sant Jordi）的球迷兴奋至极。比分优势一度扩大到了22-13。但是安东尼率领队友缓过神来，在第一节结束时将比分差距缩小到了21-23。

替补出场的安东尼第一节拿下10分，第二节延续了不俗的手感，缓解了西班牙队的汹涌攻势。在第二节他保持了良好的手感，美国队也加强了防守，迫使主队频频失误，纽约尼克斯的大前锋安东尼则拉到空位投篮得分。

安东尼命中三个三分球，第二节再得13分，帮助卫冕冠军以48比40反超；而他和詹姆斯在防守中扮演了自由人的角色，成功地牵制了西班牙队的高大锋线。

“安东尼的表现非常好，他在这场比赛中的作用举足轻重，”教练沙舍夫斯基说道。

**减少失误**

在第三节比赛结束之後，美国队已经将领先优势扩大到了14分，还导致了西班牙队在第二节和第三节中共出现7次失误。双方都希望在比赛的最後扩大比分，比赛也进入了白热化阶段。

这场比赛安东尼拿到了27分；而詹姆斯也贡献了25分，其中14分是在最後一节，还有8次助攻。

美国队中锋钱德勒（Tyson Chandler）在第三节陷入了犯规的困境，并在最後一节刚开始不久就因累积犯规被罚下场。詹姆斯和安东尼为此承担了美国队最後一道防线的额外重任。

“他们使出了浑身解数，”安东尼说。“一旦我们把局面控制下来并且占得上风，我们就再也不会有所顾忌。”

洛杉矶湖人2.13米的大前锋保罗·加索尔为西班牙拿下19分，他的弟弟、2.16米高的孟菲斯灰熊队中锋马克·加索尔（Marc）因伤缺席了比赛。效力俄克拉荷马雷霆的伊巴卡得到16分。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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