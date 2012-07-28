美国男篮：比起“梦之队”称号更爱金牌

路透伦敦7月27日电(记者Larry Fine)---群星闪耀的美国奥运男子篮球队更愿意更希望在伦敦奥运会结束时拥有奥运金牌，而不是“梦之队”的称号。

总有不断的话题围绕着这支由来自NBA的天才球员组成的球队，将他们和1992年巴塞罗那奥运会上那支网罗了11名後来的名人堂成员的“梦一队”相提并论。

“梦之队？我们并不把自己和他们做比较，”詹姆斯(LeBron James)周五在一场火爆的新闻发布会上说。“他们是一支伟大的球队，我们觉得我们也可以成为一支伟大的球队 ，这就够了。”

本届奥运会上美国队依旧是男篮比赛的最大热门，他们将很可能再现在北京奥运会上夺冠的辉煌，但是在将於周日开始的篮球比赛中，来自12支参赛球队中其他队伍的挑战也是不可小视。

北京奥运会亚军西班牙、雅典奥运会冠军阿根廷、巴西，还有将要在周日对阵美国队的法国，都夸耀自己的球队有来自NBA的顶尖球员，以及能让美国人头疼的凝聚力。

尽管这支球队包括了诸如詹姆斯、科比(Kobe Bryant)、杜兰特(Kevin Durant)这些明星球员，美国队主教练克尔泽维斯基(Mike Krzyzewski)否定了现在这支球队和1992年奥运会那支球队包括了迈克尔·乔丹(Michael Jordan)、魔术师约翰逊(Magic Johnson)、拉里·伯德(Larry Bird)的“梦之队”的可比性，这些人整整开启了NBA的一个时代。

“我们从未把自己当作‘梦之队’。我们只把自己看作‘美国队’。我认为世界上只有一支‘梦之队’。”克尔泽维斯基说，他曾在1992年巴塞罗那奥运会上担任美国队助理教练。

那一支“梦之队”在奥运会8场比赛中平均每场赢对方43分，美国队教练说，这种水平的竞争从那以後已经很难再有了。

“这一次比2008年还要困难，”克尔泽维斯基说，“到了2016年竞争还要更加激烈，全世界的水平都越来越高。

“我们必须做好充足的准备，我们知道我们有可能被击败，我们也做好了输球的准备。”(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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