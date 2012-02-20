易建联：中国男篮有望在伦敦奥运会制造惊喜

路透纽约2月19日电（记者 Larry Fine）---易建联在接受路透专访时称，失去了姚明的中国男篮有望在今年的伦敦奥运会给大家带来惊喜。

四年前，姚明率领中国男篮在北京奥运会中杀进了八强。姚明退役後中国男篮经历了复杂的转型，去年9月在武汉亚锦赛中重新夺冠，再次拿到了伦敦奥运会的入场券。

“我们将会带来惊喜，大家拭目以待吧。”易建联周日在他所效力的达拉斯小牛客场挑战纽约尼克斯比赛前对路透记者说。

“没有姚明情况就不一样了。不过2008年以来情况一直都在变。”

“世锦赛没有姚明，我们一样打得很好。我想我们已经适应了没有姚明的情况。失去了强力内线，我们必须增加跑动，增强防守。”

“整支队伍都需要得分、抢篮板。我需要更好地表现。”

“对於我来说，能代表中国男篮参加奥运会非常自豪，每当穿着中国球衣上场时我都非常兴奋，对我来说这是个很好的表现机会。四年一次的奥运会，不是每个人都可以参加的。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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