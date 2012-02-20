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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 20日 星期一 11:08 BJT

易建联：中国男篮能在伦敦奥运制造惊喜

易建联成中国篮球队今年伦敦奥运会上能够制造“惊喜”。四年前北京奥运会上，中国男篮在姚明带领下打入八强，而现在中国男篮越来越习惯于没有姚明的日子，去年在武汉亚锦赛夺冠，获伦敦奥运会参赛资格。易建联周日小牛对尼克斯赛前告诉路透：“我们会给所有人一个惊喜，你们等着吧。”路透

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