北京奥运留下“健康遗产” 应为後来者效尤--WHO

路透北京5月18日电---世界卫生组织(WHO)周二表示，北京公共卫生状况因奥运会受益良多，未来各城市举办大型体育赛事时可以借鉴北京市的经验，发展“健康遗产”。

中国为2008年举办奥运赛事上花费大约400亿美元，投资的项目中有很多是对公共卫生有益的项目，如减少空气污染等。

世卫组织和北京市在周二推出了这本厚达191页的书籍：《2008北京奥运会卫生遗产：成功与建议》，书中详述了奥运会给北京公共卫生带来的影响。

世卫组织驻华代表蓝睿明博士(Dr Michael O'Leary)表示：“北京奥运会的经验说明，投资奥运会相关项目大大推动了公共卫生发展。”

“这本书强调了为合作各方提前规划、建立清晰目标和职能的必要。”

本书还介绍了奥运会带来的其他方面的益处，如卫生服务、饮用水服务改善，在限制吸烟方面做出努力、提高“运动员、游客和中国居民”的卫生意识等。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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