北京奥运留下“健康遗产” 应为後来者效尤--WHO

韩国男足一球员打出政治标语 未登上颁奖台
路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透北京5月18日电---世界卫生组织(WHO)周二表示，北京公共卫生状况因奥运会受益良多，未来各城市举办大型体育赛事时可以借鉴北京市的经验，发展“健康遗产”。
中国为2008年举办奥运赛事上花费大约400亿美元，投资的项目中有很多是对公共卫生有益的项目，如减少空气污染等。
世卫组织和北京市在周二推出了这本厚达191页的书籍：《2008北京奥运会卫生遗产：成功与建议》，书中详述了奥运会给北京公共卫生带来的影响。
世卫组织驻华代表蓝睿明博士(Dr Michael O'Leary)表示：“北京奥运会的经验说明，投资奥运会相关项目大大推动了公共卫生发展。”
“这本书强调了为合作各方提前规划、建立清晰目标和职能的必要。”
本书还介绍了奥运会带来的其他方面的益处，如卫生服务、饮用水服务改善，在限制吸烟方面做出努力、提高“运动员、游客和中国居民”的卫生意识等。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
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路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透伦敦8月10日电（记者Paul Majendie）---如果现代舞蹈的先驱邓肯（Isadora Duncan）参加艺术体操比赛的话，她也许能获得一枚金牌--但是，艺术体操到底是艺术还是体育呢？
一些富于想象力的卖主们正在想方设法把伦敦奥运会的成功转换成现金，他们的具体方法是在拍卖网站eBay上出售瓶装的奥运“气氛”。其中一些卖主会将收入的一小部分捐给慈善机构。