北京奥运场馆困境：高成本低利用

3月13日在北京“鸟巢”拍到的图片。 REUTERS/David Gray

路透北京4月9日电(记者 Ben Blanchard/Haze Fan)---北京奥运会已过去近四年了，北京公共交通和基础设施得到全面改善，但很多奥运场馆耗费公共财政，利用率却不高。

“鸟巢”体育馆和“水立方”游泳中心堪称奥运场馆中的奇葩，得到国际奥委会主席罗格(Jacques Rogge)高度评价。

中国国家媒体去年援引国家体育总局局长刘鹏的话报导称：“北京奥运会的成功举办，不仅成就了中国竞技体育的辉煌...还激发了亿万人民群众的体育热情。”

但眼下，这两座奥运场馆更多只是吸引了好奇的游客，并未成为重要的体育赛事场所。2011年，“鸟巢”和“水立方”吸引了约461万人次游客。

在“鸟巢”举行过一些足球或田径比赛，也承办过冰雪节和演唱会等。

“鸟巢”管理方估计，照目前的利用率，“鸟巢”需约30年能收回30亿元人民币(4.8亿美元)建设成本。

而“水立方”虽然享受国家补贴，且奥运会建造的嬉水乐园带来收入，去年还是亏损约1,100万元。

网易主管体育新闻的副总编颜强称，奥运场馆建造成本高昂，而组织方在建设场馆甚至申办奥运时，未全面考虑奥运会如何利用这些场馆。

他指出，就体育场馆而言，用得越多，寿命就越长，保护得就越好，社会效益也更高，而北京在这方面明显存在不足。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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