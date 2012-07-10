北京奥运场馆困境：高成本低利用

韩国男足一球员打出政治标语 未登上颁奖台
路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透北京4月9日电(记者 Ben Blanchard/Haze Fan)---北京奥运会已过去近四年了，北京公共交通和基础设施得到全面改善，但很多奥运场馆耗费公共财政，利用率却不高。
“鸟巢”体育馆和“水立方”游泳中心堪称奥运场馆中的奇葩，得到国际奥委会主席罗格(Jacques Rogge)高度评价。
中国国家媒体去年援引国家体育总局局长刘鹏的话报导称：“北京奥运会的成功举办，不仅成就了中国竞技体育的辉煌...还激发了亿万人民群众的体育热情。”
但眼下，这两座奥运场馆更多只是吸引了好奇的游客，并未成为重要的体育赛事场所。2011年，“鸟巢”和“水立方”吸引了约461万人次游客。
在“鸟巢”举行过一些足球或田径比赛，也承办过冰雪节和演唱会等。
“鸟巢”管理方估计，照目前的利用率，“鸟巢”需约30年能收回30亿元人民币(4.8亿美元)建设成本。
而“水立方”虽然享受国家补贴，且奥运会建造的嬉水乐园带来收入，去年还是亏损约1,100万元。
网易主管体育新闻的副总编颜强称，奥运场馆建造成本高昂，而组织方在建设场馆甚至申办奥运时，未全面考虑奥运会如何利用这些场馆。
他指出，就体育场馆而言，用得越多，寿命就越长，保护得就越好，社会效益也更高，而北京在这方面明显存在不足。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透伦敦8月12日电（记者 Avril Ormsby/Mike Collett）---在韩国男足获得铜牌之後，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。
路透伦敦8月10日电（记者Paul Majendie）---如果现代舞蹈的先驱邓肯（Isadora Duncan）参加艺术体操比赛的话，她也许能获得一枚金牌--但是，艺术体操到底是艺术还是体育呢？
一些富于想象力的卖主们正在想方设法把伦敦奥运会的成功转换成现金，他们的具体方法是在拍卖网站eBay上出售瓶装的奥运“气氛”。其中一些卖主会将收入的一小部分捐给慈善机构。