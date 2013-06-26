2020申奥城市中无明显领先者--IOC报告

据国际奥委会(IOC)周二出炉的一份报告显示，在三个申办2020年夏季奥运会候选城市中，并无哪个在选情上具有突出的优势。三个申奥城市分别为马德里、东京和伊斯坦布尔。IOC称这三个城市均有各自特色，西班牙的国内经济、以及土耳其的示威活动均不构成威胁，而日本民众对奥运会支持率不高，令该国经济这一大优势被抵消。路透