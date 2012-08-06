博尔特延续“飞人”荣耀 中国夺回金牌榜首位

路透伦敦8月5日电(记者Mike Collett-White、Kevin Liffey)---周日上演万众瞩目的男子百米飞人大战，在伦敦奥林匹克体育场8万名观众震耳欲聋的欢呼声中，牙买加选手博尔特(Usain Bolt)如闪电般冲过终点，创造了人类历史上跑出的第二快成绩。

这位高大的25岁年轻人以9秒63的成绩撞线，创造了新的奥运会记录，这一成绩仅次于他自己保持的9秒58世界纪录。

尽管赛前面临着同胞布雷克(Yohan Blake)的巨大威胁，但比赛中博尔特还是轻松战胜了布雷克。

“有一些人质疑我的实力，”博尔特赛後对记者说，“我只需要向世界展示我是最好的。这意味着距离成为传奇更近了一步，我接下来需要参加200米比赛。”

东道主英国队也度过了一个疯狂的周末，这个周末里英国队一共获得了8枚金牌，全国观众都为他们在网球场上、自行车赛场、水上项目以及田径场上产生的英雄们而欢呼雀跃。

中国现在以30枚金牌总数领跑金牌榜，超过美国的28枚金牌再一次登上金牌榜榜首位置。在8月12号奥运会结束之前，这两个国家还将为胜利的荣耀展开激烈的争夺。

英国队以16块金牌现在排名第三，其中穆雷(Andy Murray)击败瑞士天王费德勒(Roger Federer)获得网球男单冠军，安斯利(Ben Ainslie)在芬兰人级帆船比赛中夺冠，成为历史上最成功的奥运会帆船选手。

但是在奥运会田径赛场，东道主的成就暂时被遗忘，在这里，牙买加飞人博尔特成功扞卫了在男子百米的霸主地位，将继续为实现奥运短跑双冠王而战。

奉承和敬畏

当博尔特一手指天，做出他招牌式的庆祝动作时，爆满的观众席上响起有节拍的呼喊他的名字“尤塞恩”的声音，博尔特身披牙买加国旗绕场一周，沐浴在观众的欢呼膜拜声中。

“我的教练说不要为起跑担忧，你的优势在後程，那是你掌控一切的地方，”博尔特说，他在去年的世锦赛中曾因起跑犯规而被取消资格。

“所以我不再担心起跑，执行教练所说的，所以我做到了，”他在赛後补充说。

博尔特起跑较慢，出发阶段落后于布雷克和美国选手加特林(Justin Gatlin)，但在后程发力成功夺冠。布雷克曾经在牙买加预选赛上击败了博尔特。铜牌获得者加特林曾服用禁药遭禁赛，之後重回百米强手阵营。

博尔特後程大跨步超过身边对手，以较大优势最终夺冠。

牙买加人收获的这一金一银是献给他们祖国摆脱英国殖民独立50周年庆典的最好礼物，他们回国之後还将有大规模的庆祝活动。

博尔特的同胞弗雷泽(Shelly-Ann Fraser-Pryce)在周六进行的女子百米飞人大战中同样成功卫冕。

**加油，英国队**

伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·柯伊（Sebastian Coe）把周六称作“我见过的运动史上最伟大的一天”，这一天，英国队在不到一小时的时间里就获得三枚田径金牌，获得了震耳欲聋的欢呼声，此外周六还获得两枚赛艇金牌和一枚自行车赛金牌。

周日英国队夺金的势头并未减弱，安斯利(Ainslie)在英国南部海岸的韦茅斯港摘下了帆船赛“芬兰人级”项目的金牌，使他的奥运奖牌数上升到4金1银。

在温布尔登网球场，穆雷以6-2 6-1 6-4的比分完胜瑞士天王费德勒，为英国拿到一金，这是穆雷职业生涯最大的胜利，就在四个月前，费德勒曾在温布尔登锦标赛男单决赛中击败穆雷。

“这是扳回布尔登网球锦标赛失败的最好方法，”穆雷说，“我昨天晚上看了田径比赛……上周英国队的势头非常好。”

费德勒的惨败也使此生可能无缘“金满贯”，因为四年後的里约热内卢奥运会时，他就34岁了。“金满贯”包括所有的四项大满贯头衔和一枚奥运单打金牌。

然而，英国队也不是全部一帆风顺的。

在网球混双决赛中，穆雷和搭档罗布森（Laura Robson）输给了白俄罗斯组合阿扎伦卡（Victoria Azarenka）和米尔尼（Max Mirnyi）。穆雷也因此错失第二枚金牌。

丹麦选手汉森（Lasse Norman Hansen）摘得自行车男子个人全能金牌，法国选手克莱西（Bryan Coquard）获得银牌，而英国选手克兰西（Ed Clancy）仅获得铜牌。这是奥运会目前为止进行的场地自行车六个项目中第二个金牌不属於英国人的项目。

匈牙利男子鞍马选手贝尔基（Krisztian Berki）也让英国人伤透了心，这位两届世锦赛冠军得主与东道主夺金热门选手史密斯（Louis Smith）得分相同，但根据平分规则，贝尔基动作完成分较高而夺冠。

在帆船项目上，瑞典组合勒夫（Fredrik Loof）和萨尔米内（Max Salminen）以近乎完美的表现摘得男子龙骨艇星级冠军，打败了卫冕冠军英国组合珀西（Iain Percy）和辛普森（Andrew Simpson）。

**“刀锋战士”无缘决赛**

在周日径赛项目上，在男子百米飞人角逐前，第三次角逐奥运会的美国选手理查德斯-罗斯（Sanya Richards-Ross）摘得女子400米冠军，奥运卫冕冠军、英国选手奥鲁古（Christine Ohuruogu）获得银牌。

在男子3000米障碍赛中，2004年奥运会冠军肯尼亚选手肯姆博伊（Ezekiel Kemboi）重夺金牌，1984年以来该项目的奥运会冠军均由肯尼亚选手获得。

哈萨克斯坦选手雷帕科娃（Olga Rypakova）以14米98的个人最好成绩获得女子三级跳冠军。

但是奥运赛场上出现的第一个双腿截肢的运动员--南非选手皮斯托瑞斯在男子400米半决赛中名列小组最後一名，无缘决赛，但仍得到了现场观众热烈的欢呼。

其他方面，中国队史无前例的包揽奥运会羽毛球所有五个项目的金牌，林丹击败马来西亚选手李宗伟获得男单冠军，蔡赟/傅海峰组合获得男子双打冠军。

在拳击场上，俄罗斯选手萨维里耶娃（Elena Savelyeva）获得奥运历史上第一块女子拳击金牌。全场座无虚席，拳击曾是奥运会上最後一个只允许男性参加的项目。（完）（完）

编译：陈昭/逯璐 发稿：王燕焜

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