打击奥运侵权 伦敦街头演品牌大战

6月29日在奥运村餐厅拍到的可口可乐的饮料柜，可口可乐是奥运会软饮料官方赞助商。 REUTERS/Olivia Harris

路透伦敦7月23日电（记者 Maria Golovnina）---在伦敦奥运场馆的幽深角落里，一场争夺商机的大战已经悄悄打响了。

奥组委已经制定了严格的条款来保护官方赞助品牌，还向伦敦的大小街道派出了约250名身着制服的“品牌警察”来确保商户们不去盗用奥运会的知识产权。

规定很简单：在奥运区域内，除了像麦当劳、阿迪达斯等一小撮奥运官方赞助商外，不允许任何其他人从事与奥运相关的活动来盈利。

并不是规定本身让部分伦敦市民不满，而是奥委会方面苛刻执法的行为。类似于“荒唐”、“警察国家”等言语经常在谈话中被大家戏谑地提到，不过都有埋怨的情结在里面。

“这简直疯了。这看上去……大企业得到了照顾，而民众没有，”22岁的Lewis Parrin说道。他在奥运主要场馆所在的伦敦东部斯特拉福德(Stratford)地区经营着一家珠宝摊。

“这让人提心吊胆的，真的。这简直就像一个警察国家。”

另一个邻近的小贩被问及到他摊铺上陈列的奥运吉祥物时，他咽了一口三明治，立即把它们收将起来。“很高兴你提醒了我，”他说。

伦敦交口传播着有关被“品牌警察”抓住把柄的种种轶事，比如一家杂货铺老板被要求拿掉陈列的伦敦2012奥运标志，在举办帆船赛事的小镇上一名屠户不得不移除了他用香肠做的奥运五环符号。

在星期五即将正式举行开幕式的奥林匹克主体育场旁边，有一条步行就能走到的幽静小巷。在这里，一家叫做奥林匹克（Olympic）的咖啡馆也不得不为了遵守规定而遮掉了字母“O”。

有些人也采取了更激进的做法，用一种颠覆性的新活动来嘲讽警察和那些品牌本身。这一主题引起了伦敦东区许多人的共鸣。那里的失业率和社会不满一路飙高。

周一，一对自称为游击艺术家的活动分子选择了一条伦敦东区繁忙的街道，竖起了一块巨大的抗议广告牌。画面中，在黑暗的背景下站着一队警察，右下角一行标语写道：“2012伦敦奥运会的官方抗议者”。

“奥运广告的问题是恬不知耻。广告本应该关於宣传商品的长处，但是在他们品牌合作夥伴的广告上却没有任何体现，”一位仅提供昵称Del的活动分子说道。

“本地企业已经扎根这里好几代了，但是他们却不能从本地举办的赛事中获利。真的，这样让我们怎麽去奢望伦敦的繁荣？这简直是榨取伦敦人的自豪感和快乐。”

**隐性营销**

奥组委打了一场常规战来拦截“隐性营销”--一种从赛事中获利却没有为这样的权利支付任何费用的商业活动。

对许多公司来说，赌注是很高的，罚金可能会高达两万英镑（合3.1万美元）。

人们经常会看到身着紫色奥运制服的执法人员在街头巡视，检查橱窗展柜，做记录还有出示警告。

英国有关部门也已严格执法保护奥运官方赞助商。这些赞助商认为奥委会的官方规定保护了他们的投资，而他们的投入则减少了举办奥运会这样的壮举所需的公共开支。

根据一条英国议会通过的特殊法令，非赞助商企业的商标不得进入奥运场馆。

商家们也不得擅自使用官方短语或单词，如“金牌”，“铜牌”，“银牌”或者甚至“伦敦”，也不能用奥运会相关的符号和吉祥物。

奥运期间，在所谓的禁区内，主要的场馆、咖啡馆、商店和其他商家周围都将置于“品牌警察”的监视之中，以确保没有人违反规定。

有谣言称，即便是普通民众也会沦为这项规定的受害者，并且还会被要求脱掉带有赞助商竞争对手公司标志的T恤衫。然後，奥组委设法抚平了担忧，表示任何执法行动都将事出有因。

“这些规定适用与赞助商，也同样适用於其他的企业，”奥运交付管理局（Olympic Delivery Authority）的一位发言人这样说。

“奥运交付管理局雇佣了大约250名专业的执法官员，以一种合理的、适当的方式来处理此事……他们并非在那里帮助赞助商做推广，而是保证议会通过的法令能够顺利执行。这些规定也适用於赞助商们。”

可口可乐是11家奥运官方赞助商之一，这些赞助商在四年周期内为奥运商标全球使用权共支付了9.57亿美元的赞助费。

当地组织者还从41家额外赞助商那里为伦敦奥运会筹集了近七亿英镑（合11亿美元）。

虽然一些当地居民仍对奥运持保留意见，其他一些人却显得更加乐观。他们认为奥运会将帮助伦敦振兴一些最破败的地区。这些地区往往是帮派林立犯罪高发的多种族大熔炉，前一年的动乱景象仍然历历在目。

“我们必须区别这两组概念：作为体育赛事的奥运会和企业行为。这必然会使斯特拉福德一举成名的，”Dennis Fisher这样说道。他在斯特拉福德经营着一家卖T恤衫的摊位，代表了这里其他的商贩们。

“我们如此靠近体育场，但我们不能用到和奥运相关的品牌。对此我可以理解。”（完）

编译： 林秀峰 发稿：王燕焜

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