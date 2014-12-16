里约热内卢奥运会帆船比赛水域发现“超级细菌”

路透圣保罗12月15日（记者 Andrew Downie） - 里约热内卢研究机构的科学家在2016年里约热内卢奥运会帆船比赛水域发现了一种对抗生素具有抗药性的新型“超级细菌”。

研究机构奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会基金会的官员周一称，这种“超级细菌”通常存在于医疗废物中，可引发尿路、胃肠道及肺部感染。

研究人员在Rio Carioca河沿线三个地点提取的水样中发现了这种“超级细菌”。Rio Carioca河是流入瓜纳巴拉湾的一条小河，而2016年里约热内卢奥运会帆船比赛将在瓜纳巴拉湾举行。

研究协调员Ana Paula D'Alincourt Carvalho Assef称，这种“超级细菌”与其他已知菌株类似，但对一般药物具有抗药性。研究结果发布在奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会基金会的网站上。

“有感染疾病的危险，所感染的疾病不会比其他微生物引发的疾病严重，”Assef说。Assef补充说，目前还没有相关病例的报告。

“问题是如果出现感染，可能就得入院治疗。”

在里约热内卢奥运会前前往里约进行测试赛的帆船运动员对比赛水域的水质情况颇有微词，有些人称那里的水质“肮脏”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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