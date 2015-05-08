2016年巴西里约奥运会场馆建设滞后 临时抱佛脚或不可避免

路透里约热内卢5月8日 （记者 Stephen Eisenhammer） - 离2016年里约热内卢奥运会开幕还有不到500天，许多场馆却还没有开始动工，一些重要合同甚至还没有进行招标，这或将导致巴西在最后关头争分夺秒，主办成本也或将因此增加。

这似乎是一些大型体育赛事的常见局面。随着开幕日期临近，媒体头条始终聚焦在准备工作滞后以及主办方如何在仓促之间做好准备，但赛事最终还是如常举行，没有什么大问题。

但2016年里约奥运会可能会是全球最“千钧一发”的赛事了，巴西要与时间赛跑，而这必然会让现在400亿巴西里尔（132亿美元）的成本增多，并令已陷困境的巴西经济雪上加霜。

2012年伦敦奥运会的这个准备阶段，几乎80%的场馆和基础设施都已完工。而现阶段里约奥运会的56座奥运建筑、加铺工作和能源项目中仅有约10%已完工。

尽管后面的这个数字不包括11个无需翻修的现有场馆，这些数字还是凸显了巴西的准备工作严重滞后，并可能使里约奥运会面临与2004年的雅典奥运会类似的窘促局面。2004年雅典奥运会开始五个月前，仅有一半的场馆完工。

令人担心的是，里约奥运会四分之一的工程都尚未开始，甚至还未定好所需时间或者费用预估。

“要做的工作还很多，”帮助巴西申奥成功并已在国际奥委会工作了20多年的麦克尔·佩恩（Michael Payne）说道，他表示临时抱佛脚很可能是无法避免的事情。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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