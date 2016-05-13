国际奥委会称巴西政局变化不影响里约奥运筹备工作

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透柏林5月12日（记者 Karolos Grohmann） - 国际奥委会（IOC）周四称，里约奥运会的筹备工作不会因巴西参议院投票通过总统罗塞夫弹劾案而受到影响。
里约是首个主办奥运会的南美城市，面临政治动荡、寨卡病毒恐慌以及经济衰退的多重压力，目前正忙于筹备8月5-21日的奥运会。
“目前奥运筹备工作已进入运行阶段，在当前阶段，这类问题的影响比起组织奥运会的其它阶段影响要小得多。”国际奥委会主席巴赫在声明中称。
“我们看到里约方面正取得重大进展，我们仍对8月奥运会成功举办充满信心。”
巴西参议院周四投票通过罗塞夫弹劾案，罗塞夫被停职并将接受审理。审理过程可能长达六个月，罗塞夫被判无罪的可能性不大。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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