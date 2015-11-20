巴黎恐袭增加外界对里约热内卢奥运会安保的担忧

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路透巴西利亚/里约热内卢11月20日（记者 Anthony Boadle/Pedro Fonseca） - 上周发生的巴黎恐怖袭击引发外界担心明年在巴西举行的奥运会的安全形势。巴西鲜有发生恐怖主义活动，总统罗塞夫努力淡化巴西遭遇恐怖袭击的可能性，而议会也长期抵制反恐立法。

驻巴西利亚的外交官们称，西方政府担心参加巴西奥运会的本国运动员及游客的安全，因为他们认为巴西很多政府部门对该国作为一个不结盟、多元文化国家的地位太过自满。

罗塞夫上周表示，巴西不可能会发生类似伊斯兰武装分子在巴黎发动的恐怖袭击事件。她在土耳其参加G20峰会后说道，“我们离得太远了。”

安全专家称，很多巴西官员没有意识到奥运会对寻求散播恐惧情绪的人是多么大的一个舞台，通过袭击比赛场馆、临近基础设施或者运动员以及预计因奥运会而来的50万游客。

“巴西在防范恐怖袭击方面太落后了，”位于里约热内卢的智库Getulio Vargas基金会的中东和安全问题研究员Fernando Brancoli说道。

巴西官员们则表示，他们将确保2016年8月5日开始的里约热内卢奥运会的安全。他们表示，巴西过去经常举办重要节庆活动，比如在里约热内卢等地举行的规模巨大的年度嘉年华庆祝活动。

“我们已经安全地举办过其他大型活动，”负责奥运会准备工作的巴西军方官员Luiz Felipe Linhares将军称。“这届奥运会，这场规模更大的活动，同样会圆满成功。”(完)