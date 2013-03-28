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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 28日 星期四 11:04 BJT

里约奥运场馆顶棚问题严重--工程师

工程师们周三表示，里约奥运会的场馆之一——阿维兰热体育场(Joao Havelange)的顶棚问题十分严重，仅找出解决的办法就将耗时两个月。投入使用仅6年的阿维兰热体育场原计划将举办2016年奥运会的田径赛事。里约官员称该运动场因顶棚存在坍塌威胁而被关闭，目前重新启用时间未定。路透
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