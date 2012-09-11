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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 11日 星期二 10:33 BJT

塞巴斯蒂安·科将竞选英国奥委会主席

伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科表示将竞选英国奥委会主席。英国奥委会现任主席莫伊尼汗今年晚些时候卸任後，曾两次赢得奥运会男子1,500米金牌的塞巴斯蒂安·科将竞选这一职务，预期投票会在11月进行。塞巴斯蒂安·科还表示过2015年竞选国际田联主席的意愿。路透

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