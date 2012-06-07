伦敦奥运期间酒店涨价“一厢情愿”

路透伦敦6月6日电（记者 Peter Myers）---英国一家旅游中介JacTravel周三称，奥运会期间伦敦酒店订房率较去年夏天下降约三分之一，因价格高企令旅行者望而却步，打击奥运会提振英国经济复苏的期望。

评级机构穆迪上月表示，奥运会只会为公司获利提供短暂支撑，不过酒店业明显将受益。

但是，过去的经验表明，奥运会存在置换效应，常规游客担忧过於拥挤和价格高企另作打算。

JacTravel预计，7月伦敦游客将比2011年同期低逾35%，8月较上年同期下降近30%。

JacTravel首席执行官Mario Bodini认为，对奥运会的期待过於乐观。

“这是一件盛事，对英国的公众形象非常有利。但是我们需要为酒店合理定价，并且确保价格很快回归正常水平。”他对路透表示。

JacTravel指出，通常情况下，夏季高峰期伦敦市中心的四星级酒店价格为每晚80-120英镑，今年的价格区间为每晚200-415英镑。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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