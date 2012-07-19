英国或调用更多军队护卫伦敦奥运

7月15日在奥林匹克公园拍到的一位担任保卫工作的英国皇家空军士兵。 REUTERS/Andrew Winning

路透伦敦7月18日电（记者 Matt Falloon/Omar Oresanya）---由於私人安保公司在伦敦奥运安保工作方面人手不足，英国不得不召集更多的职业军人来为奥运会保驾护航。

安保工作的灾难，以及对伦敦交通系统能否承载奥运期间巨大客流量的质疑，给这一场政府期待借此摆脱经济困境的盛会蒙上了阴影，打击了英国庆祝这一盛典的氛围。

随着全球各地运动员的到来，这一切看起来并没有什麽好转。在媒体对安全担忧的口诛笔伐之中，还有对交通延误的不停抱怨。

为奥运盛会远道而来的游客们将不得不面对排队长龙和混乱的延误，因为在最近，一个代表签证官员群体的工会刚刚通过投票决定罢工。

祸不单行，经历了长达数月的降雨和洪水侵袭之後，本届伦敦奥运会早已荣获了英国媒体授予的“落汤鸡奥运会”之爱称。

“挑战依旧存在，英国军方已经介入这些事务，我为他们的到来致敬，”英国首相卡梅伦在阿富汗访问期间这样说。“让我们不要再叫它‘落汤鸡奥运会’，让我们把它称作‘辉煌奥运’。”

私人安保公司G4S表示不能够如约为奥运场馆提供10,400名安保人员之後，麻烦就出现了。英国政府被指责计划不周。

为了弥补人手的不足，英国国防部增加了3,500名军人，使得投入安保的武装力量总数增加到了1.7万人，新增的军人很多人刚刚从阿富汗服役归来。

如果G4S公司不能满足安保最低人数要求（7,000人）的话，英国还可能需要调集更多的部队来疏导人流。有可能需要再增加2,000名军人。

国防大臣哈蒙德说，如果需要，可以部署更多的部队。

“如果需要更多的军力支持，我们随时可以提供，”他说。

**马、牛、羊和鸡**

2005年7月，当伦敦刚刚赢得奥运举办权之际，当地便发生了多起针对交通运输系统的自杀性爆炸袭击。英国非常渴望安抚安全担忧。

据官员透露，伦敦地铁公交系统最新的受害者就是奥运开幕式。因开幕式将在晚间举行，为了避免同一时间回家的人流高峰，地铁运营时间不得不做出调整。

继开幕式彩排被取消之後，开幕式中包括的一场惊险刺激的自行车杂技表演也被取消了。有媒体指出，这些举措源自于对安检口无法承受一下子涌入6万观众的担忧。

考虑到数量庞大的全球电视观众会观看开幕式现场直播，这场华丽的演出将英国的乡村风光也搬上了舞台，其中包括一万名演员、12匹马、三头奶牛、两只山羊和10只鸡。

“我们必须保证开幕式如期举行，保证观众能够乘坐公共交通顺利返回，”伦敦奥组委一位发言人这样说。

**奥运安保**

周二，G4S执行长巴克斯（Nick Buckles）遭受到一群愤怒的国会议员的拷问；他承认，未能招募到足够的奥运安保人员使得公司的名誉已经“支离破碎”。

“让我们把这一点讲清楚，如果G4S不能履行合约，我们就要他们支付部署英军人员所需的费用，”卡梅伦说道。

负责奥运会的英国体育大臣罗伯逊（Hugh Robertson）表示，额外召集军队的应急预案已经在制定当中，并且政府将会为因G4S违约造成的额外安保开销买单。

伦敦的地铁和狭窄拥挤的街道在平时就已经塞满了乘客、游客和商贩，但是它们还得在接下来的几个星期接受更严峻的考验。

一则对主办方有利的新闻指出，英国官方统计人员周三表示，奥运会已经为英国经济提供了急需的就业增长机会。

一些比赛项目并没有如预想中一样引起人们的兴趣。50万张奥运足球门票被退回，场地的容量也因为需求匮乏而减少。

在奥运前最後一周之际，交通问题也带来了一些麻烦。周二，出租车司机纷纷罢工，来到议会大厦前举行抗议活动。他们对禁止在奥运会专线上行驶表示不满。抗议活动还一度使得议会大厦周遭的交通陷入停滞。

不过，可以让让主办方松一口气的是，伦敦公交司机已经同意接受政府提供的奥运补贴，使得那个将在下周举行罢工的威胁终於可以告一段落了。（完）

--编译： 林秀峰 发稿：王燕焜

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