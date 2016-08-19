里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”

路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。

周四进行的男子200米决赛中，博尔特夺冠，德格拉斯收获银牌。德格拉斯上周末赢得100米决赛的铜牌。

在100米决赛中一度领先德格拉斯的美国名将、34岁的加特林(Justin Gatlin)即将退役；博尔特周日将迎来30岁生日，很可能在明年的世锦赛后挂靴。21岁的德格拉斯或将成为新一代“跑神”。

德格拉斯在200米半决赛中展现了他的大赛气质。尽管博尔特有所松懈，德格拉斯仍未放慢脚步，二人相视一笑先后冲过终点。(完)