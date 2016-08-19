里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”

里约奥运：美国奥委会为谎称遭抢的游泳选手行为道歉
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
周四进行的男子200米决赛中，博尔特夺冠，德格拉斯收获银牌。德格拉斯上周末赢得100米决赛的铜牌。
在100米决赛中一度领先德格拉斯的美国名将、34岁的加特林(Justin Gatlin)即将退役；博尔特周日将迎来30岁生日，很可能在明年的世锦赛后挂靴。21岁的德格拉斯或将成为新一代“跑神”。
德格拉斯在200米半决赛中展现了他的大赛气质。尽管博尔特有所松懈，德格拉斯仍未放慢脚步，二人相视一笑先后冲过终点。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。
路透8月17日 - 根据国际奥委会(IOC)转播高管Timo Lumme，IOC预期本届奥运结束之际，从某种程度来说，全球约将有半数人口收看过奥运，因为透过网络播出的收视成长速度快于传统频道。