国际奥委会决定可联合办奥运

路透摩纳哥12月8日（记者 Karolos Grohmann） - 国际奥委会（IOC）周一投票后决定允许多方联办奥运赛事，打破了在同一个承办地举行所有比赛的传统。

这令2018年韩国平昌冬奥会个别赛事或移至日本的臆测升温。

国际奥委会主席巴赫并未排除这种可能性，他表示任何改变都将在与主办地协商后做出。

“这意味着我们将开始与组委会协商，了解他们的想法和计划，然后得出一致同意的结果，”巴赫告诉记者。

国际奥委会副主席John Coates向IOC委员们提出了上述建议，他表示这是出于控制成本的需要。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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