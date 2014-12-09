国际奥委会决定可联合办奥运

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透摩纳哥12月8日（记者 Karolos Grohmann） - 国际奥委会（IOC）周一投票后决定允许多方联办奥运赛事，打破了在同一个承办地举行所有比赛的传统。
这令2018年韩国平昌冬奥会个别赛事或移至日本的臆测升温。
国际奥委会主席巴赫并未排除这种可能性，他表示任何改变都将在与主办地协商后做出。
“这意味着我们将开始与组委会协商，了解他们的想法和计划，然后得出一致同意的结果，”巴赫告诉记者。
国际奥委会副主席John Coates向IOC委员们提出了上述建议，他表示这是出于控制成本的需要。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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