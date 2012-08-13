更正：中国列奖牌榜第二 混乱成伦敦奥运第一印象

(内文倒数第三段“隐瞒父亲去世”，应为祖父母去世)

路透伦敦8月13日电（记者Ian Ransom）---中国的体育官员在伦敦奥运会开始之前就警告说，中国代表团这次恐怕很难再像北京奥运会时一样取得金牌榜的榜首位置。虽然事实证明他们说对了，但他们心里并不舒服。

中国在本届奥运会上获得了38枚金牌，重申了其体育大国的地位，不过在金牌榜上输给了获得46枚金牌的美国排名第二。

中国在比赛的最後几天遭到了美国田径队的沉重打击，马上就宣布了在“正常表现”基础上更上层楼的计划。

对於中国代表团来说，伦敦某种程度上是一届混乱的奥运会。

他们先是被对中国游泳选手的服药质疑惹怒，之後又被拽入了羽毛球队的丑闻之中，最後更是被刘翔的第二次失败弄得目瞪口呆。

一直以来，中国都认为奥运会上的成功应当与经济影响力、国际影响力齐头并进。中国奥运代表团团长刘鹏表示，中国奥运代表团要“扩大其国际影响力”，他们在2016年里约热内卢奥运会之前还有很多工作要做。

刘鹏用“令人满意”一词评价了中国代表团此次的表现，他说其他国家正在乒乓球、羽毛球、跳水、体操和举重等项目上赶上中国，同时中国却没在其他项目上取得足够的进步。

“田径游泳自行车等项目有明显进步，但是相较其他体育强国仍有较大差距，”刘鹏在周日的新闻发布会上告诉记者。

“尽管我们在传统优势项目上发挥良好，但是其他国家正在迅速缩小与我们的差距，我们正面临着更严峻的挑战。”

“这些问题需要我们认真反思和总结，加强水平，才能逐步提高……我们知道我们还有大量工作要做，我们的任务仍然很艰巨。”

禁药猜疑和不满裁判

刘鹏说伦敦奥运会上，中国队共在8个项目中首次取得金牌，并且在游泳项目中获得了长足的进步，相比于北京奥运会的1枚金牌，这一次在泳池中共斩获了5枚金牌。刘鹏之前经常试图降低人们的对中国队的预期。

然而上世纪90年代中国游泳队的一系列兴奋剂事件，却使中国队在泳池中的骄人战绩蒙上了阴影，并且把中国年轻运动员孙杨和叶诗文推到了风口浪尖。

刘鹏称中国在传统强项中的表现是“正常”，其中乒乓球连续第二届奥运会包揽4枚金牌，跳水项目获得了全部8枚金牌中的6枚。

中国队包揽羽毛球项目全部5枚金牌，但女子双打头号种子于洋/王晓理被取消资格事件也使这一成绩蒙上了阴影。

中国羽毛球队总教练李永波表示为球员的消极比赛战术承担责任，当时场上选手的表现激怒了温布利球馆的观众，李永波还在中央电视台进行了公开的道歉。

中国羽毛球队被批评缺乏体育精神，另一些中国单项队伍则强烈抨击奥运官员，认为裁判的错误使他们失去了一些本来应得的金牌。

中国体操队总教练对裁判的判罚感到十分气愤，即将退役的中国选手北京奥运会冠军陈一冰在男子吊环比赛中表现完美，却错失金牌。而中国自行车队则对女子场地自行车团体竞速赛中国队失去金牌的判罚进行申诉。

最让中国人痛苦的，则是刘翔在男子110米栏预赛中的惨烈一摔。

刘翔在2004年成为中国第一位获得奥运会田径项目金牌的男运动员，然而这一次，他在男子110米栏预赛中跨越一个栏时摔倒，北京奥运会上因伤退赛、无缘卫冕的悲情一幕再次上演。

这位中国田径项目开拓者的光芒似乎并没有鼓舞他的队友，中国田径项目在伦敦只获得了一枚金牌，是竞走运动员陈定以打破奥运会纪录的成绩获得的男子20公里竞走冠军。

相对於北京奥运会上的辉煌战绩，中国在传统优势项目体操、射击以及举重项目中获得金牌数都有所下降，这也将引发对於中国现存的苏联式的举国体育体制的反思。

中国网民已经表达了他们的忧虑，中国运动员为国家荣誉牺牲掉童年的快乐，然後在巨大的夺金压力下被击垮。

当媒体披露因为担心影响训练，亲人对跳水冠军吴敏霞隐瞒了祖父母去世以及母亲患癌症的消息，这一因素更是被无限放大。

“这个体制是灾难性的，”一位中国新浪微博用户写到。

“这些崭露头角的运动员很小就在封闭的体校进行训练，除了他们练的项目之外，几乎没有其他生存技能。”

(完)编译：孙舒/陈昭 发稿：王燕焜

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