北京冬奥申委发言人称肖天一案不会影响北京申办2022年冬奥会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月30日 - 北京2022冬奥申委发言人王惠周二称，对中国国家体育总局副局长、中国奥委会副主席肖天的反腐调查将不会影响北京申办2022年冬奥会。
中国中央纪委监察部网站上周称，肖天因涉嫌严重违纪违法正接受组织调查。
王惠向记者表示，中国致力于举办一届“干净的冬奥会”，对肖天的调查是中国政府持续反腐力度的一个体现。
“我相信，他（肖天）的处理丝毫不影响我们申冬奥。恰恰使我们中国的体育界更加纯洁，”王惠说道。
“我们的信心因此没有动摇。我们依然会一如既往地做好我们的申办工作。”
王惠表示不了解肖天一案的细节，只是从媒体上获知了此事。
中国正在与哈萨克斯坦城市阿拉木图展开角逐，争夺2022年冬奥会的主办权。国际奥委会将于7月31日宣布最终决定。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”