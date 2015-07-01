北京冬奥申委发言人称肖天一案不会影响北京申办2022年冬奥会

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月30日 - 北京2022冬奥申委发言人王惠周二称，对中国国家体育总局副局长、中国奥委会副主席肖天的反腐调查将不会影响北京申办2022年冬奥会。

中国中央纪委监察部网站上周称，肖天因涉嫌严重违纪违法正接受组织调查。

王惠向记者表示，中国致力于举办一届“干净的冬奥会”，对肖天的调查是中国政府持续反腐力度的一个体现。

“我相信，他（肖天）的处理丝毫不影响我们申冬奥。恰恰使我们中国的体育界更加纯洁，”王惠说道。

“我们的信心因此没有动摇。我们依然会一如既往地做好我们的申办工作。”

王惠表示不了解肖天一案的细节，只是从媒体上获知了此事。

中国正在与哈萨克斯坦城市阿拉木图展开角逐，争夺2022年冬奥会的主办权。国际奥委会将于7月31日宣布最终决定。（完）