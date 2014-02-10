北京争办2022年冬奥会 外界不看好

路透俄罗斯索契2月8日（记者 Keith Weir） - 北京奥申委周六在索契举行新闻通气会，就2022年冬奥会申办工作的总体构想、理念、规划和工作进展进行了介绍。如果申办成功，北京将成为首个举办夏季和冬季奥运会的城市，但有人持怀疑态度，认为北京申办成功的希望不大。

北京在申办2022年冬奥会方面面临一场攻坚战，原因是国际奥委会可能不愿将连续三届奥运会的举办权授予亚洲城市。

2018年冬奥会将在韩国平昌举行，东京则获得2020年夏季奥运会的主办权。

北京奥申委副主席杨树安在新闻通气会上被问及这一问题时称：“我们确保全力筹备，希望国际奥委会选择最合适的城市。”

国际奥委会明年将决定2022年冬奥会的举办地。

俄罗斯对索契冬奥会以及索契相关发展项目的总投资高达500亿美元，国际奥委会对举办奥运会成本不断飙升表示担忧。

斯德哥尔摩上月放弃申办2022年冬奥会，瑞典方面表示举办冬奥会从经济方面看并不划算。目前仍在申办的城市有挪威的奥斯陆、波兰的克拉科夫（Krakow）、乌克兰的利沃夫（Lviv）、哈萨克斯坦的阿拉木图（Almaty）以及与张家口联合申办的北京。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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