名利双丰收 中国奥运冠军钵满盆满

路透9月1日电---据中国媒体报导，在伦敦奥运会上为中国夺得金牌的运动员们归国後获得的奖励颇为丰厚，包括现金奖励和豪华海景公寓等。

中国的房地产公司们排着队地为奥运冠军们送上新房。据《中国日报》报导，游泳项目金牌得主孙杨和叶诗文在他们的家乡杭州分别获赠了价值300百万人民币的住宅。杭州市还计划为这二人树立雕像以表彰其成就。

另据新华社报导，孙杨与叶诗文双双被授予浙江省劳动模范称号，另外前者获260万人民币奖金，後者奖金为180万人民币。

来自山东青岛的乒乓球男单冠军张继科获赠一套120平米的海景房；羽球女单金牌得主李雪芮则搬出父母家入住重庆一套100平米的新公寓。

房地产开发商们寄希望以“与奥运冠军毗邻”为卖点来吸引更多消费者。

2004年刘翔在雅典奥运会110米栏的比赛中夺冠，自此掀起中国国内商家对奥运冠军追捧的热潮。刘翔在2005年的赞助费据报导超过4.6亿元人民币。

在上周的奥运冠军对香港澳门的访问中，这些金牌得主们被香港企业家们赠与2520万港币的奖励，并获得澳门特区政府1020万港币的嘉奖。

中国自1979年重新获得国际奥委会(IOC)席位并於1984年第一次组团参加奥运会，当时每位冠军得主的奖金为6,000元人民币。在1988年汉城(现首尔)奥运会上，奖金上升至1万5千元人民币。至2004年雅典奥运会，奖金为20万人民币。

2008年北京奥运会的金牌得主的奖金额度并未公布，不过被认为大大超过往届。（完）

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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