博客：奥运奖牌掩盖下的中国体育举国体制

2012年8月9日，拍摄到的中国国旗与奥运金牌。 REUTERS/Michael Dalder

记者 Ian Ransom/Ryan McNeill

中国在伦敦奥运会上大把大把地捞奖牌，再一次展示了这个国家通过僵硬的举国体育机制培养冠军的能力。但是对体育荣耀背後得不偿失的人力成本的担忧，使中国人的民族自豪感渐渐淡化了。

一家上海媒体在上周报导了奥运跳水冠军吴敏霞的家长为了不影响女儿的训练，多年向其隐瞒母亲患上了乳腺癌的这段故事。此事一经披露，中国的网民纷纷对此表示了厌恶。

26岁的吴敏霞毫无争议地在跳水女子三米板双人和个人比赛中连续夺冠。她一直以来都被隐瞒了祖父母去世的消息。

“不仅仅是中国运动员如此。父母很少来到训练基地，我们在一起训练的人就像一个大家庭，”吴敏霞在上周日拿到个人比赛金牌後说。

“我们与家庭有许多隔阂，但是这些并不会让我们觉得彼此分开了。我是为了这个梦想才选择当一名跳水运动员。”

尽管曾经使苏联和东德一举成为体育强国的举国体制随着上个世纪八十年代末九十年代初的东欧剧变一去不复返，但是中国的举国体制依旧牢不可破。

像吴敏霞一样，396名中国奥运代表团选手们当中，绝大多数人都是在很小的时候就开始了体育训练。他们为了国家牺牲了自己的童年时光，他们从自己的队友、教练和官员那里得到感情的慰藉，来取代父母和朋友的缺位。

运动员与栽培他们的国家之间的关系依旧很坚固。他们中不乏来自贫苦家庭，却因为登上了国际赛事的舞台而一举成名的童话般故事。

但是，奥运的奖牌却掩盖了举国体制令人生厌的一面。人们批评举国体制下不太成功的运动员们失去了教育的机会，对赛场外需要独立谋生的技能知之甚少。

**虐待指控**

西方教练员对中国同行为了制造冠军不惜对运动员进行身体虐待进行了批评。

“你想知道为什麽中国女选手这麽成功吗？教练员大多都是男性。这些女孩常常被殴打直到屈服，”在美国印第安纳波利斯执教印第安纳大学和普渡大学的跳水教练Johannah Doecke向路透记者说。

“如果你胆敢说不，你就会受到惩罚，被扇耳光。这真是一个残酷的机制。”

Doecke门下曾有一位中国顶尖选手Chen Ni，她在中国晋级到了省队，後来在19岁的时候移民到了美国。

Doecke描述自己这位弟子说，当她第一次接受其指导的时候，她对於在训练中出错害怕得要死。

“她一犯了错，她就马上给我磕头道歉，”她说道。

Doecke与来到美国的几位中国教练一起工作。他们会开玩笑说，她需要对Chen严厉一点，才能提高她的成绩。

“在我与Chen一道工作的时候，我经常会听到其他人说，‘如果你需要她表现得好，你就得打她’，”Doecke表示道。

中国在乒乓球和羽毛球的主导地位，也受到了西方选手类似的对中国虐待运动员的指责。

英国的一位顶尖女子乒乓球选手认为，中国的方法在其他地方绝不可能被接受。

“在英国，像中国人一样艰苦的训练是不合法的，”英国女子乒乓球运动员Joanna Parker在上周说道。

她的队友Kelly Sibley告诉奥运会官方新闻：“这也是他们（中国教练）如何对待她们（受训的中国队员）的方式。”

“我们几年前就在上海的一个体育中心接受训练。有个人在一边玩耍，教练走上去就给了他一脚。”

中国教练对於这种批评相当愤怒。

“你必须刻苦训练。为什麽西方人会这麽想？”中国女子乒乓球队主教练施之皓愤怒地回应道。

“在中国你非常自由，如果你想去做，你就可以去做；如果你不想，你也可以选择不做。”

Chen拒绝评论是否受到过中国教练的虐待，但是她辩护称其中存在误会。

“教练就像运动员的父母一样，”她在给路透的电子邮件中写道。

“大多数时候，教练对运动员的关心甚至超过了对自己儿女的关心。”

“跳水是一项很危险的运动，情况瞬息万变……因此，父母们不得不为了孩子们的安全作出一些无奈之举。”

“有时候，（他们）痛打了自己的跳水选手，但是我知道每当教练打自己的队员时，他们心里更难受。”

**现金奖励**

为中国在奥运赛场争光添彩的运动员们在回国之後将会受到来自国家的感谢。这将是由国家体育总局以及赢得荣誉的家乡地方政府所提供的现金奖励。

不太成功的运动员得到的就太少太少了。有官方媒体报导，一些退役的冠军选手长期以来在伤病和贫困中挣扎。

尽管如此，参加伦敦奥运会的中国体育选手们还是在很大程度上毫无保留对教练和举国体制给予了表扬，中国代表团已经赢得了超过35枚金牌。

然而，在女子100米蝶泳中取得银牌的中国游泳选手陆滢，却公开指责国内的训练体制只有训练没有娱乐。

“在中国，我们习惯于学习再学习，工作再工作，”自2008年以来部分时间在澳大利亚受训的陆莹，在本周早些时候通过翻译这样说道。

“我觉得我们的思维方式有很多局限。在澳大利亚，我被队友邀请一起去做烧烤--这在中国绝无可能。”

在伦敦成功卫冕的中国羽毛球男单名将林丹在上周打破了团队的沉默。在上周，他的两名队友身陷故意让球的丑闻，与其他六名选手一道被取消了在本届奥运会比赛的资格。

包括中国队世界冠军组合于洋/王晓理在内的这四对组合，因为想要在淘汰赛取得有利地位而在小组赛中故意输球，最终被驱逐出了本次比赛。

林丹指责国际羽联为奥运会制定的这种循环赛制，认为它很容易被人为操纵。但是他也承认，被驱逐的选手为体育运动带来了“负面的”影响。

**不计代价**

中国网民将这场丑闻与中国不计代价追逐奖牌的体制联系到了一起，批评举国体制给运动员背负了太重的负担。

“举国体制的影响是灾难性的，”一位新浪微博的用户这样写道。

“崭露头角的年轻天才们被早早地关进封闭式体校里，除了他们从事的运动，他们几乎不会其他的技能了。”

香港大学教授、中国体育专家徐国琦认为，尽管批评不断，中国领导人还是需要依赖这套体制来出产冠军运动员，以增进名族自豪感，而且连对其进行小修小补都不太可能。

“只要他们在世界上一日不够自信，只要这个政权的合法性危机一日不消除，举国体制就将继续下去，”他在给路透的电子邮件中这样说。