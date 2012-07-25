中国旗手必须“高大、帅气、有影响力”

路透北京7月24日电---据中国奥运代表团副团长透露，中国的奥运会旗手将会集高大、帅气和知名度高於一身，为亚洲体育超级大国展示一面积极的形象。

奥运旗手的身份一直小心翼翼地像国家机密一般被保护着。中国媒体猜测，跨栏金牌得主刘翔或者世锦赛男子1500米自由泳冠军孙杨可能在周五开幕式肩负这个重任。

“当中国旗手的名字公布出来的时候，你们一定会得到一份满意的惊喜，”周二与部分奥运官员飞赴伦敦之前，中国奥运代表团副团长肖天在首都机场这样告诉国内媒体。

“奥运旗手必须能够很好地代表中国的国家形象，”肖天说。“他（她）必须在体育项目上有很好的成绩，并且高大、帅气而且富有影响力。”

退役的NBA中国球员姚明曾在北京奥运会上手擎中国国旗。中国媒体猜想，效力于达拉斯小牛队的中国球员易建联也可能接任旗手。

身高1米89的跨栏运动员刘翔是在奥林匹克公园蝉联110米栏冠军的大热门，肯定符合高大且知名度高的标准。但是他曾回避了北京的奥运开幕式，这次很可能也不会出现在伦敦奥运入场式。

肖天表示，中国还是期待刘翔在伦敦跑出个好成绩。在北京奥运的的预赛上，他曾因伤退出了比赛。这使得鸟巢体育馆内的观众从热血沸腾一下子变得鸦雀无声。

“作为一员奥运老将，刘翔越来越成熟了，而且他有望在伦敦跑出好成绩，”肖天说。

中国队也在其传统强项上寄予了夺冠厚望，如羽毛球、举重、跳水、体操和射击，肖天补充道。

“这些都是中国队的传统强项，”他说。

“我们投入了很多很多，当然我们会有所收获。”（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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