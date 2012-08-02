中国代表团要求羽毛球队及相关队员公开道歉

路透北京8月2日电---新华社周四报导称，因在伦敦奥运会上故意输球，中国官员要求奥运会中国羽毛球负责人和被取消参赛资格的运动员公开道歉。

周三因消极参赛而被取消奥运会参赛资格的运动员为女双头号种子、中国的于洋/王晓理，韩国选手郑景银（ Jung Kyung-eun）/金荷娜（Kim Ha-na），河贞恩（Ha Jung-eun）/金旼贞（Kim Min-jung），以及印度尼西亚选手波莉（Greysia Polii）/乔哈里（Meiliana Jauhari）。

新华社援引一名没有透露姓名的新闻发言人的讲话：“代表团已经严厉批评和教育了对此负责的羽毛球队领导以及相关队员，并且要求他们能深刻认识到这件事的严重性和危害性，能够深刻反思，公开道歉并且坚决杜绝这样的事情再次发生。”

中国羽毛球队总教练李永波说，他的队员们消极参赛反映出羽毛球比赛新规则的缺点。

“我觉得不管是规则也好还是别的，这都不是理由，”李永波说，“关键一点我们没有以一个职业体育运动员的身份，认真对待每一场比赛。”

“没有践行奥林匹克那种全力以赴，追求更高更快更强的那种精神……我作为总教练，确实觉得要向球迷和全国观众说对不起。”李永波对新华社说。

这八名运动员为了在之後的淘汰赛中能够遇到相对较弱的选手而消极比赛而被取消比赛资格。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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