《都市时报》为指责举重运动员“耻辱”而道歉

路透北京7月31日电--一家中国报纸周二做出了道歉。此前该报攻击了一位年轻中国举重选手在伦敦奥运会上的表现。

上周六，周俊在女子53公斤级比赛中抓举比赛中三把全部失利交了白卷，使得西南城市昆明的《都市时报》给她贴上了“中国女举最耻辱一败”的标签。

这家报纸受到大批读者和评论家得指责，为此做出了道歉，表示自身忽视了奥林匹克精神，而且没有注意到年仅17岁的周俊“还是一个孩子”。

“你既已上场，并全力以赴，已是我们的英雄。”该报在公开道歉中这样说道。

在伦敦奥运会三个比赛日後，中国队以9金入账高举金牌榜首位。

包括中国头号外交官、国务委员戴秉国在内的一些官员也淡化了让中国队夺取更多金牌的预期。

新华社周一表示，中国应该更少地强调金牌。

“比赛总会有输赢，而且二者常常仅差之毫厘。赢家得到掌声与鲜花的祝贺，但是失利者也同样值得我们尊重和关心，”新华社写道。

那种为了胜利不计代价的心态长久以来萦绕在中国运动员的心头，人们也诟病这一状况滋生了一些顶级赛事中不择手段的肮脏交易，其中包括服用违禁药、年龄造假和收受贿赂。

尽管没有任何证据证实中国游泳选手叶诗文在上周末打破世界纪录的比赛中服用了违禁药物，但是她的表现引起了流言，促使这位16岁的小将做出了迅速的回应，否认自己在比赛中作弊。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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