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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 19日 星期四 16:22 BJT

伦敦天气致刘翔等中国选手易地训练

由於天气原因，刘翔在钻石联赛结束後已离开伦敦前往德国进行热身训练。教练孙海平担心伦敦的天气会增加他肌肉挫伤的风险，并称刘翔不是唯一一个，中国代表团中一些其他的队伍也因为伦敦天气寒冷而转移了阵地。英国生理学家表示，在寒冷潮湿的环境下，肌肉无法达到最快速度。

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