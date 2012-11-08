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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 8日 星期四 15:09 BJT

塞巴斯蒂安·科当选英国奥委会主席

2012年伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科周三正式当选英国奥委会主席，任期为四年。曾两次赢得奥运会男子1,500米金牌的塞巴斯蒂安·科在当选後发布声明称：“在2012年伦敦奥运会取得巨大影响後，英国奥委会在英国肩负着推动奥林匹克运动的重大任务，并帮助英国代表团在未来奥运会上继续取得成功。”路透

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