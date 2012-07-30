前华尔街职员变身自行车手征战奥运

路透伦敦7月27日电（记者Julien Pretot）---四年前，美国公路自行车赛选手史蒂文斯（Evelyn Stevens）还在纽约的一家投资银行工作，但在中央公园的几次骑行却说服了她放弃华尔街的工作，成为一名专业的车手。

“当我从商学院毕业之後，我搬到了纽约。当时我就像中央公园的慢跑者一样，我工作得很认真，但我没想过要在短期内与专业选手竞争，”在奥运会女子公路自行车赛举行的两天前，这名29岁的选手如此对路透社记者说道。

“2007年的感恩节之後，我妹妹介绍我骑自行车，之後我就爱上了这项运动。”

“当时我还坐在办公室里，穿着套装，喝着咖啡，每天搭地铁。我并不适应这种文化。”

她现在正在收集奖牌，而不是以前去达成一笔笔交易。

当时还在雷曼兄弟（Lehman Brothers）工作的史蒂文斯乐见她生活中出现的这一变化。在2008年金融危机爆发後，她辞去了在投资银行的工作。

“在纽约就是有这样的风险，我可以感觉得到，”史蒂文斯如此说道，她把在华尔街赚到钱的一部分用来应对新职业中的不时之需。

“我的生活质量上升了。我现在的生活方式比以前好得多。”

“我当时有存款，而且我也不会买10000美元的钱包，我不是花钱大手大脚的人。我在投行工作的奖金能积攒下来，”她说道。

“辞职给了你更多的可能性和更多自由。我知道我会好起来的，毕竟我有存款。”

事实上，第一辆自行车是她最大的花销。

“我有一辆漂亮的入门级别赛车。它花了我1000美元。当时我想，哇我居然刚花了1000美元买一辆自行车，那可是我买过的最贵的东西，”史蒂文斯如此说道。她应当感谢世纪大道俱乐部协会（crca），正是後者每天早上5点在中央公园开门前组织的活动给她的职业带来了巨大变化。

“如果没有CRCA的活动的话，我可能永远不会做个自行车手的，”当回忆起2008年某个早上第一次赛车时，她如此说道。之後她在纽约州北部举行的、要求颇高的结合谷比赛（Union Vale race）中赢得胜利。

之後她被斯塔普勒顿（Bob Stapleton）看中，受邀加入现已解散的哥伦比亚HTC车队。

对於大多数人来说，在赢得了弗莱切瓦隆经典赛（Fleche Wallonne classic）并拿下两次计时赛全国冠军之後能站到奥运会赛场上，这已经足够了。但对於史蒂文斯来说这还不够。

“我想要不断挑战极限，”她如此说道。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜路透

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