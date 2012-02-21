版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 2月 21日 星期二 11:05 BJT

跳水世界杯中国夺首金

国际泳联跳水世界杯周一在崭新的伦敦奥运水上运动中心展开首日争夺，以测试奥运场馆设施，让运动员适应场地，中国跳水队如期摘金。男双三米板决赛中卫冕冠军、中国组合秦凯/罗玉夺冠，这也是本届赛事首金，俄罗斯组合库兹涅佐夫/扎哈洛夫居亚军，马来西亚尼克森组合夺铜牌。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐