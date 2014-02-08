于再清重新当选国际奥委会副主席

索契2月7日(记者 Karolos Grohmann) -中国代表于再清周五再度当选国际奥委会(IOC)副主席，土耳其代表埃德纳当选国际奥委会执行委员。

2008-2012年间曾任国际奥委会副主席的于再清是本次投票中唯一的副主席候选人。