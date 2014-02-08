于再清重新当选国际奥委会副主席

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
索契2月7日(记者 Karolos Grohmann) -中国代表于再清周五再度当选国际奥委会(IOC)副主席，土耳其代表埃德纳当选国际奥委会执行委员。
2008-2012年间曾任国际奥委会副主席的于再清是本次投票中唯一的副主席候选人。
担任世界射箭联合会主席的埃德纳以九票之差击败加拿大竞争者庞德，赢得执委会一席。执委会是国际奥委会多数政策的决策机构。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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