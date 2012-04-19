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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 19日 星期四 12:33 BJT

奥运广告商冲刺的金牌：社交媒体

运动员冲刺金牌，而奥运广告商们冲刺的则是Facebook，市场营销人员对社交网络媒体寄予厚望，希望借机提高品牌知名度。距离伦敦夏季奥运会开幕仅有100天，广告商们希望社交媒体能在品牌宣传上担当大任，推动消费者线上讨论品牌宣传，大品牌一直把奥运会作为推销产品的重要渠道之一。路透

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