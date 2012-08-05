中国击败韩国 女子重剑团体摘金

路透伦敦8月4日电（记者Daniel Bases）---在周六的女子重剑团体决赛中，中国队克服了开局的紧张不安，成功逆袭韩国夺冠。

在女子重剑团体决赛的最後一刻，世界排名第一的孙玉洁频频击中对手，三号种子中国队以总比分39-25、领先对手14分的优势击败八号种子韩国队，获得冠军。

“这块金牌来自於我们团队的努力，”孙玉洁如此说道。中国女子重剑队由法国教练勒瓦瓦瑟尔（Daniel Levavasseur）执教。

韩国女子重剑队在之前的比赛中击败了几支排名靠前的种子队伍，并且在第一轮就爆冷击败了世界冠军罗马尼亚队。决赛中，韩国队早早地取得了领先，但是她们没能将这一优势维持到後几回合中去。

这枚团体银牌队抚平了韩国选手申雅岚（Shin A Lam）的一些伤痛。在女子重剑个人赛中，她因为计时器故障而失去了竞争金牌的机会。当时，赛场的计时器被错误地重置了，这使她的对手有时间做最後一击从而得胜。

“我只是真的很开心。在个人赛中我没能获得奖牌但在团体赛中获得了，这感觉真好，”申雅岚如此说道，并补充说她会努力忘记之前个人赛中的争议。

申雅岚在个人赛中长达90分钟的申诉成为了奥运会上最难忘的画面之一。当时，这位25岁的选手独自一人坐在赛场边，为比赛最後一刻的突然转变而伤心欲绝，不知道自己的申诉能否成功。她只能等候在场地上直到等待申诉结束。

在击剑领域异军突起的韩国队在本届奥运会上与传统强国意大利并列击剑奖牌榜第一位，两国都收获了6枚奖牌。

中国以3枚奖牌的成绩排名第三。

海德曼（Heidemann）的个人重剑银牌是德国队在击剑场上收获的唯一一枚奖牌。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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