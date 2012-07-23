击剑前瞻：“花剑女皇”韦扎利领军意大利超豪华阵容冲金

路透纽约7月12日电（记者 Daniel Bases）---已然功成名就的意大利击剑选手韦扎利（Valentina Vezzali）和美国选手扎格尼斯（Mariel Zagunis）将努力在伦敦奥运会赛场上更上一层楼，给击剑项目的史册留下自己厚重的一笔。

第五次参加奥运会的38岁老将韦扎利是统治赛场的“花剑女皇”，她是有史以来战绩最为辉煌的女子击剑运动员。这位现任世界冠军将作为意大利代表团的旗手出现在7月27日的开幕式上，并在第二天揭幕的女子个人花剑比赛中去追逐奥运四连冠。

“我知道我将是众矢之的。但这麽多年以来一直这样。这也给我带来激励和动力，”韦扎利告诉路透记者。阵容华丽的意大利队拥有最新一届世锦赛的男子花剑、重剑和佩剑冠军，国际击剑联合会女子花剑排名第一的韦扎利仍然是队伍的核心人物。

意大利男子花剑选手巴尔蒂尼（Andrea Baldini）卷土重来，他曾因为药检不合格无缘北京奥运会。巴尔蒂尼一直声称自己是无辜的，一位意大利检察官认为是第三方的疏忽导致巴尔蒂尼误服违禁药，国际剑联注意到这一说法。

禁赛六个月之後，巴尔蒂尼重装归来，在2009年世锦赛夺得男子花剑冠军。

27岁的美国选手扎格尼斯位列女子佩剑世界排名第一，她也是唯一获得过奥运冠军的美国击剑选手，而且是两次夺金。她获得了在雅典和北京赛场上女子个人佩剑赛金牌，这使得击剑这个在美国不受重视的项目有望获得越来越多的关注。北京奥运会女子佩剑赛中，美国选手包揽了前三甲。

在2008年北京奥运会夺取六枚奖牌的美国击剑队希望在伦敦巩固自己世界击剑第一军团的地位，与传统欧洲强国和中国、韩国等亚洲劲旅分庭抗礼。

俄罗斯试图在一位法国主帅的指挥下，重夺男子佩剑霸权。

在雅典和北京的奥运会上，法国教练教练鲍埃尔（Christian Bauer）分别指导了意大利选手阿尔多·蒙塔诺（Aldo Montano）和中国剑客仲满问鼎该项目金牌。仲满将在伦敦努力卫冕，但是他的前任恩师已经转而执教俄罗斯队，带领世界排名第二的亚基门科（Alexey Yakimenko）及其队友冲击金牌。

花剑、佩剑与重剑三种剑具中，花剑是最轻的一种，通过剑锋击杀对手的有效部位而得分。在佩剑比赛中，选手得分需得利用剑锋或剑刃刺、劈腰部以上有效部位。在花剑和佩剑项目里，往往需要裁判判定哪位剑手率先刺中而得分，对方则不得分。而重剑则不同，只准刺，不准劈打，先刺中对方任何部分则算为得分。

自1896第一届夏季奥运会举办以来，击剑就成为了每次赛事必备的经典项目。今年夏日，来自全球各地的212名剑客们将各显神通，争夺该项目的10枚团体及个人金牌。（完）

--编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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