伦敦市长持奥运火炬时会失手烧着头发？博彩公司开赌盘

路透伦敦7月23日电（记者）---一向头发蓬乱的伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）换了个新发型，博彩公司开出的约翰逊持奥运火炬时失手点燃自己头发的赌博赔率也随之变化。

约翰逊使出了浑身解数来保证英国首都以最佳面貌迎接奥运会的到来。他把自己家喻户晓的蓬乱发型也剪掉了，换上了一款更光滑、更上镜的新发型来出席星期五的奥运开幕式。

威廉·希尔（Bookmaker William Hill）博彩公司表示，对约翰逊失手点燃自己头发的赌博赔率从1赔66变成了1赔100。

“我还不知道他真的去偷偷摸摸地剪了头……它们不再那麽卷曲了，因此也不容易着火了，”威廉·希尔公司发言人亚当斯（Rupert Adams）说。

尽管有媒体猜测这位市长会在2012伦敦奥运会开幕式上手擎火炬，但无论是约翰逊的市长办公室还是奥组委都没有确认这一消息。

博彩公司还以1赔20的赔率打赌奥运圣火在最後的传递阶段会熄灭。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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